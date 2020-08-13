В ЕС назвали условие для развития отношений с Белоруссией

Дальнейшее укрепление отношений Евросоюза и Белоруссии невозможно без серьезных политических изменений в этой стране, заявил глава дипломатии ЕС на фоне продолжающихся протестов по всей республике

Александр Лукашенко (Фото: Николай Петров / БелТА / ТАСС)

Ситуация в Белоруссии вызывает у Евросоюза серьезную озабоченность: президент Александр Лукашенко должен прекратить репрессии против протестующих и начать переговоры с представителями общества. Сегодня об этом заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жосеп Боррель. «В последние месяцы белорусы отчетливо продемонстрировали, что они желают демократии и соблюдения прав человека. Значительные политические перемены — предварительное условие для дальнейшего развития отношений между ЕС и Белоруссией», — предупредил Боррель в статье, опубликованной на сайте Европейской внешнеполитической службы.

Как напомнил дипломат, Белоруссия — одна из шести стран так называемого Восточного партнерства — программы, нацеленной на развитие связей Евросоюза с восточноевропейскими государствами. Минск играл конструктивную роль в ходе конфликта на Украине, признал Боррель. Белорусские власти, в частности, способствовали реализации Минских соглашений, а также не стали применять санкции против Киева, как это сделала Россия. В то же время до сих пор Минск испытывал проблемы с соблюдением прав человека и базовых принципов демократии, и это мешает ЕС раскрыть весь потенциал отношений с Белоруссией, посетовал Боррель.

Власти Белоруссии должны прекратить насилие против демонстрантов, освободить всех необоснованно задержанных и вернуться на путь демократии и плюрализма, потребовал глава европейской дипломатии. «В противном случае мы будем вынуждены пересмотреть наши отношения с Белоруссией и в конечном счете ввести санкции против тех, кто повинен в применении насилия», — написал он.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в Минске и других городах республики прошли акции протеста граждан, считающих, что кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала больше голосов, чем было объявлено официально. В Минске и других городах правоохранительные органы начали разгонять демонстрантов, применяя резиновые пули и светошумовые гранаты. Сам Лукашенко заявил, что выборы главы государства прошли в республике, как праздник, хотя были и те, кто хотел их испортить, в том числе иностранные государства.