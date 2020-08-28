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Протесты в Белоруссии ,  
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МВД Белоруссии сообщило о 114 задержанных на акциях протеста 27 августа

Фото: Дарья Сапранецкая / AP
Фото: Дарья Сапранецкая / AP

На акциях протеста, которые прошли по всей Белоруссии 27 августа, задержали 114 человек. Об этом говорится на официальном сайте МВД Белоруссии.

«Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 114 граждан», — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в МВД, наиболее активные протестные акции были в Минске на площади Независимости и у костела святого Симеона и святой Елены (Красный костел). Там, по данным ведомства, собрались около 1400 человек.

Кроме того, как сообщает МВД, около 50 журналистов доставили в минское РУВД для «проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности». «В отношении одного из журналистов составлен административный протокол (он также был отпущен). Еще один иностранный журналист выслан из страны в добровольном порядке», — сообщили в ведомстве.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

При этом, по данным правозащитного центра «Весна», в ходе акций 27 августа в Белоруссии были задержаны более 260 человек. Также стало известно о задержании российских, белорусских и иностранных журналистов. Среди них были корреспонденты ТАСС, «РИА Новости», а также журналисты Deutsche Welle, Би-би-си и других изданий. После публикаций об этом пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщала, что журналистов не задержали, а доставили в милицию для проверки документов. Она пообещала, что их скоро отпустят. Некоторых журналистов освободили вечером 27 августа.

Это не в первый раз, когда на акциях протеста в Белоруссии задерживают журналистов. Как сообщала Белорусская ассоциация журналистов, в первые дни протестов в республике были задержаны 68 работников СМИ. После глава МВД Белоруссии Юрий Караев призвал «не трогать» журналистов.

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В Белоруссии акции протеста проходят с 9 августа. По данным ЦИК, на выборах победил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, набрав 80,1%. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила чуть более 10% голосов. Протестующие не согласны с итогами президентских выборов, они считают, что результаты были сфальсифицированы.

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Теги: Белоруссия, протесты, задержания
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