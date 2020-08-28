МВД Белоруссии сообщило о 114 задержанных на акциях протеста 27 августа

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На акциях протеста, которые прошли по всей Белоруссии 27 августа, задержали 114 человек. Об этом говорится на официальном сайте МВД Белоруссии.

«Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 114 граждан», — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в МВД, наиболее активные протестные акции были в Минске на площади Независимости и у костела святого Симеона и святой Елены (Красный костел). Там, по данным ведомства, собрались около 1400 человек.

Кроме того, как сообщает МВД, около 50 журналистов доставили в минское РУВД для «проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности». «В отношении одного из журналистов составлен административный протокол (он также был отпущен). Еще один иностранный журналист выслан из страны в добровольном порядке», — сообщили в ведомстве.