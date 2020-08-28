МВД Белоруссии сообщило о 114 задержанных на акциях протеста 27 августа
На акциях протеста, которые прошли по всей Белоруссии 27 августа, задержали 114 человек. Об этом говорится на официальном сайте МВД Белоруссии.
«Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 114 граждан», — говорится в сообщении ведомства.
Как отметили в МВД, наиболее активные протестные акции были в Минске на площади Независимости и у костела святого Симеона и святой Елены (Красный костел). Там, по данным ведомства, собрались около 1400 человек.
Кроме того, как сообщает МВД, около 50 журналистов доставили в минское РУВД для «проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности». «В отношении одного из журналистов составлен административный протокол (он также был отпущен). Еще один иностранный журналист выслан из страны в добровольном порядке», — сообщили в ведомстве.