СМИ показали кадры возвращения силовиков из резерва от границ Белоруссии

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Резерв сотрудников российских силовых ведомств возвращается с места дислокации вблизи границы с Белоруссией. Кадры показал в прямом эфире телеканал «Россия 24».

На видеозаписи видны колонны из военных грузовиков, внедорожников и автобусов, а также стоящие сотрудники в боевом обмундировании.

В августе президент Владимир Путин по просьбе Александра Лукашенко создал резерв силовиков, для помощи их белорусским коллегам на тот случай, если они понадобятся республике.

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