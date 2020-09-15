Протесты в Белоруссии , 15 сен, 11:52
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СМИ показали кадры возвращения силовиков из резерва от границ Белоруссии
Резерв сотрудников российских силовых ведомств возвращается с места дислокации вблизи границы с Белоруссией. Кадры показал в прямом эфире телеканал «Россия 24».
На видеозаписи видны колонны из военных грузовиков, внедорожников и автобусов, а также стоящие сотрудники в боевом обмундировании.
В августе президент Владимир Путин по просьбе Александра Лукашенко создал резерв силовиков, для помощи их белорусским коллегам на тот случай, если они понадобятся республике.
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