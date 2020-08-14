Глава ЦИК узнала свой диван на видеообращении Тихановской
Одно из видеообращений главного соперника Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светланы Тихановской было сделано из кабинета председателя Центризбиркома страны Лидии Ермошиной. Об этом сама глава ЦИК рассказала «Комсомольской правде в Белоруссии».
«Это мой диван. Она записывала это обращение без меня», — сказала Ермошина, упомянув диван, который виден на видеозаписи.
На этой записи, которая была сделана 10 августа и вызвала большой резонанс, видно, как Тихановская, опустив глаза, читает явно написанный текст. В обращении она поблагодарила граждан Белоруссии за участие в выборах президента, а также призвала соотечественников не противостоять милиции, чтобы не подвергать жизнь опасности.
На вопрос, как Тихановская оказалась в кабинете главы ЦИК, Ермошина пояснила, что Тихановская пришла зарегистрировать жалобу. «Мы пригласили ее ко мне в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудника органов правоохранения. Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла», — ответила Ермошина.