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Выборы в Белоруссии ,  
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Глава ЦИК узнала свой диван на видеообращении Тихановской

Видеозапись, на которой Светлана Тихановская призвала белорусов не бороться за результаты выборов, действительно была сделана в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной, которая узнала на кадрах диван
Лидия Ермошина
Лидия Ермошина (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Одно из видеообращений главного соперника Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светланы Тихановской было сделано из кабинета председателя Центризбиркома страны Лидии Ермошиной. Об этом сама глава ЦИК рассказала «Комсомольской правде в Белоруссии».

«Это мой диван. Она записывала это обращение без меня», — сказала Ермошина, упомянув диван, который виден на видеозаписи.

На этой записи, которая была сделана 10 августа и вызвала большой резонанс, видно, как Тихановская, опустив глаза, читает явно написанный текст. В обращении она поблагодарила граждан Белоруссии за участие в выборах президента, а также призвала соотечественников не противостоять милиции, чтобы не подвергать жизнь опасности.

На вопрос, как Тихановская оказалась в кабинете главы ЦИК, Ермошина пояснила, что Тихановская пришла зарегистрировать жалобу. «Мы пригласили ее ко мне в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудника органов правоохранения. Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла», — ответила Ермошина.

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Светлана Тихановская

Глав ЦИК пояснила, что все жалобы кандидатов в президенты отклонены. «Если люди думают, что мы пересмотрим и присудим победу Тихановской, так не бывает. Если установлены нарушения, как они считают, в этом случае выборы могут быть признаны недействительными. Это значит, в течение трех месяцев должна снова пройти следующая избирательная кампания с новыми кандидатами. Я и сказала: «Мы можем просто потерять страну», — пояснила Ермошина.

После посещения ЦИК 10 августа Тихановскую долго никто не видел, а на следующий день власти сообщили, что она покинула Белоруссию и выехала в Литву. Позже сама Тихановская выпустила новое обращение, в котором подтвердила эту информацию. «Не дай бог вам оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я», — сказала она.

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Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что Тихановская прибыла в прибалтийскую страну из Белоруссии. По словам литовского дипломата, Тихановскую в Белоруссии задержали и удерживали семь часов, однако обстоятельства случившегося ему неизвестны.

В пятницу, 14 августа, ЦИК опубликовала окончательные результаты выборов президента Белоруссии, по которым Александр Лукашенко получил 80%, а Тихановская — 10%. В ее штабе заявили о непризнании итогов выборов, поскольку они «противоречат здравому смыслу». Согласно альтернативному подсчету, победила Тихановская — у нее, по оценкам оппозиции, от 70 до 80% голосов. Такой же результат Тихановская показала на участках за рубежом, где она набрала почти 80% голосов, по данным экзитполов, проведенных оппозицией.
 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: выборы, Белоруссия, ЦИК Белоруссии
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