Глава ЦИК узнала свой диван на видеообращении Тихановской

Видеозапись, на которой Светлана Тихановская призвала белорусов не бороться за результаты выборов, действительно была сделана в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной, которая узнала на кадрах диван

Лидия Ермошина (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Одно из видеообращений главного соперника Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светланы Тихановской было сделано из кабинета председателя Центризбиркома страны Лидии Ермошиной. Об этом сама глава ЦИК рассказала «Комсомольской правде в Белоруссии».

«Это мой диван. Она записывала это обращение без меня», — сказала Ермошина, упомянув диван, который виден на видеозаписи.

На этой записи, которая была сделана 10 августа и вызвала большой резонанс, видно, как Тихановская, опустив глаза, читает явно написанный текст. В обращении она поблагодарила граждан Белоруссии за участие в выборах президента, а также призвала соотечественников не противостоять милиции, чтобы не подвергать жизнь опасности.

На вопрос, как Тихановская оказалась в кабинете главы ЦИК, Ермошина пояснила, что Тихановская пришла зарегистрировать жалобу. «Мы пригласили ее ко мне в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудника органов правоохранения. Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла», — ответила Ермошина.