Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю через ее порты

В правительстве Литвы усомнились в реалистичности угроз белорусского президента. В частности, министр транспорта и коммуникаций страны заявил, что Белоруссия просто не располагает возможностями перенаправить экспортные потоки

Торговый порт в Литве (Фото: Андрей Александров / РИА Новости)

Отказ от использования портов Литвы для транзита белорусских грузов, которым 28 августа пригрозил Вильнюсу Александр Лукашенко, ударит в первую очередь по самой Белоруссии. Об этом заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

«Трудно представить себе, насколько нужно цепляться за власть и ненавидеть свой народ, чтобы вредить государству и его населению из-за уязвленных амбиций. Если решения, о которых сегодня говорил Лукашенко, будут приняты, первой пострадает Белоруссия», — написал Сквернялис в своем Facebook.

Сегодня Лукашенко пригрозил ответить на санкции, которые ЕС намерен ввести в связи с предполагаемой фальсификацией результатов недавно прошедших в Белоруссии выборов.

«Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — обещал Лукашенко.