Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю через ее порты

В правительстве Литвы усомнились в реалистичности угрозы. В частности, министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич заявил, что у Белоруссии просто нет возможности перенаправить свои экспортные потоки. «Сегодня нет альтернатив, которые можно было бы использовать: ни через Латвию, ни через порты Санкт-Петербурга», — отметил Наркевич (цитата по Delfi).
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал угрозы Лукашенко естественным для него поведением, напомнив, что белорусский президент прибегал к ним и ранее. «Естественно, что он идет ва-банк, защищается всеми понятными ему способами. <...> Какие-то его поступки неадекватны, но трудно давать какие-то оценки, это его естественное защитное поведение для сохранения своего поста, не обращая внимания ни на внутреннюю ситуацию, ни на давление международного сообщества», — считает Линкявичюс.
Пресс-секретарь президента Литвы Гитанаса Науседы, посетившего в пятницу литовский порт Клайпеда, заверил Reuters, что угроза бойкота не изменила мнение главы государства о необходимости ввести санкции.
«Президент поддерживает введение эффективных санкций против Белоруссии на европейском, региональном и национальном уровнях. Они должны стать ответом на насилие со стороны властей и нарушение ими прав человека», — пояснил Антанас Бубнелис.
27 августа правительство Эстонии приняло решение ввести санкции в отношении лиц, которые будут признаны причастными к фальсификации результатов прошедших 9 августа выборов президента Белоруссии, а также к применению насилия к протестующим и нарушению прав человека. Для них будет закрыт въезд в Эстонию. Таллин указал, что санкции по отношению к Белоруссии вводятся скоординированно вместе с Латвией и Литвой.
В середине августа президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии призвали Лукашенко отказаться от насилия в отношении граждан собственной страны и принять их посредничество для мирного выхода из политического кризиса. Науседа предупредил, что в случае отказа Минска принять план мирного урегулирования против него могут быть введены санкции.
На прошедших 9 августа в Белоруссии выборах президента победу, по официальным данным, одержал Лукашенко, за которого отдано более 80% голосов. Однако сторонники оппозиции заявили о массовой фальсификации результатов. Согласно их подсчетам, большинство пришедших на участки проголосовали за соперницу Лукашенко Светлану Тихановскую.
Сразу после оглашения данных о победе Лукашенко в Белоруссии начались массовые акции протеста. В первые дни они жестко подавлялись силовиками. По информации Следственного комитета Белоруссии, более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при задержании сотрудниками правоохранительных органов. Как минимум три человека при столкновениях погибли, несколько десятков оппозиция считает пропавшими без вести.