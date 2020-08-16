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Выборы в Белоруссии ,  
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В штабе Цепкало сообщили о нахождении его семьи на Украине

Вероника и Валерий Цепкало
Вероника и Валерий Цепкало (Фото: Сергей Гриц / AP)

Семья не допущенного к президентским выборам в Белоруссии Валерия Цепкало уже приехала на Украину, где находится и сам политик. Об этом он сообщил в Facebook.

Пресс-секретарь Цепкало Алексей Урбан сообщил РБК, что Веронику Цепкало с детьми более трех часов удерживали ночью на российско-украинской границе на погранпереходе «Троебортное» во время перемещения по нейтральной полосе из-за «метки в базе». Сам Цепкало расценил это как «откровенное давление» в связи с его политической деятельностью. Урбан добавил, что ситуация вызвала шок и возмущение среди сторонников политика. В настоящий момент, по его словам, супруга и дети Цепкало уже находятся в безопасности на Украине.

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Фото: Андрей Стасевич / БелТА / ТАСС

Накануне Урбан сообщил РБК, что в отношении оппонента Лукашенко было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК Белоруссии (получение взятки), он объявлен в межгосударственный розыск. Сам Цепкало назвал это обвинение «полной чушью».

Позже Урбан сообщил, что Цепкало в ближайшие дни планирует отправиться в Польшу, где «у него запланированы встречи с серьезными политическими деятелями из Вашингтона», которые не являются представителями действующей власти.

В середине июля Цепкало сообщил об отъезде в Москву, потому что опасался задержания в связи с проводимой белорусскими правоохранительными органами проверкой.

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Валерий Цепкало

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Цепкало — основатель Парка высоких технологий. В июле ЦИК Белоруссии отказала ему в регистрации в качестве кандидата на выборах президента, забраковав значительную часть собранных подписей.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным итогам ЦИК страны, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовали 80,1% избирателей. Его конкурент Светлана Тихановская получила 10,1% голосов, но впоследствии не признала итоги выборов, потребовала мирной передачи власти и уехала из Белоруссии в Литву.

В ряде белорусских городов со дня выборов продолжаются протесты, забастовки и митинги. Демонстранты не согласны с итогами голосования. 

Теги: новости, Валерий Цепкало, Украина, российско-украинская граница
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