В штабе Цепкало сообщили о нахождении его семьи на Украине

Вероника и Валерий Цепкало (Фото: Сергей Гриц / AP)

Семья не допущенного к президентским выборам в Белоруссии Валерия Цепкало уже приехала на Украину, где находится и сам политик. Об этом он сообщил в Facebook.

Пресс-секретарь Цепкало Алексей Урбан сообщил РБК, что Веронику Цепкало с детьми более трех часов удерживали ночью на российско-украинской границе на погранпереходе «Троебортное» во время перемещения по нейтральной полосе из-за «метки в базе». Сам Цепкало расценил это как «откровенное давление» в связи с его политической деятельностью. Урбан добавил, что ситуация вызвала шок и возмущение среди сторонников политика. В настоящий момент, по его словам, супруга и дети Цепкало уже находятся в безопасности на Украине.

Накануне Урбан сообщил РБК, что в отношении оппонента Лукашенко было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК Белоруссии (получение взятки), он объявлен в межгосударственный розыск. Сам Цепкало назвал это обвинение «полной чушью».

Позже Урбан сообщил, что Цепкало в ближайшие дни планирует отправиться в Польшу, где «у него запланированы встречи с серьезными политическими деятелями из Вашингтона», которые не являются представителями действующей власти.