В «Яндексе» ответили на сообщения о вывозе сотрудников из Минска в Россию

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Сотрудники офиса «Яндекса» в Минске продолжают работать удаленно, часть из них выехала из города. Об этом РБК сообщили в компании.

По данным компании, в Минске работают около 300 человек. Сам же офис уже несколько месяцев закрыт для посещения, поэтому все сотрудники «Яндекса» работают в удаленном режиме.

Ранее утром издание The Bell сообщило, ссылаясь на данные собеседников, знакомых с ситуацией в белорусском офисе, что «Яндекс» эвакуирует своих работников из республики или в загородные дома под Минском.

В минских офисах «Яндекса» и Uber (компании объединили бизнес в СНГ) 13 августа главное управление по борьбе с организованной преступностью провело обыски. По данным компании, основания обыска в протоколах детализированы не были, никакое оборудование или документы не изымали, работников не задерживали.