Путин усомнился в честности несогласных с итогами выборов в Белоруссии

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Отказ представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ приехать на выборы в Белоруссию наводит на мысль о том, что позиция западных стран была заранее подготовлена, заявил президент Владимир Путин. Такое мнение он выразил в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».

«Белорусские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выборами. Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов», — сказал он.

По словам Путина, у него есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются в результатах выборов, были абсолютно честны.

«Поэтому мы исходим из того, что выборы состоялись. Мы — я сразу это сделал — признали их легитимность. И как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах», — заключил Путин.

В середине июля БДИПЧ ОБСЕ сообщало, что не сможет направить своих наблюдателей на выборы в Белоруссию, поскольку вовремя не получило приглашение от белорусской стороны.