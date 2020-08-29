Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 74,64 (-0,6) Инвестиции, 28 авг, 13:42
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 88,74 (-0,25) Инвестиции, 28 авг, 13:42
Путин рассказал о начале учебного года в условиях коронавируса Общество, 12:37 Правительство поддержит регионы для перевода машин с бензина на газ Политика, 12:20 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 августа Общество, 12:08 Путин усомнился в честности несогласных с итогами выборов в Белоруссии Политика, 12:07 Агент заявил об отсутствии контракта Миранчука с «Аталантой» Спорт, 12:03 Как придумать и запомнить надежный пароль РБК и Билайн, 11:37 От $14 000 до $14 млн. Топ-5 криптовалют дороже биткоина Крипто, 11:35 В Кемеровской области пенсионер устроил стрельбу по соседям Общество, 11:34 Прогулка с единорогами: топ-сделка на рынке телемедицины в России Инвестиции, 11:30 Cтала известна причина смерти тренера Федора Емельяненко Спорт, 11:28 Создатель Nexta рассказал о чате для координации протеста в Белоруссии Технологии и медиа, 11:21 В Новосибирске легковушка врезалась в жилой дом Общество, 11:03 В Москве выявили 677 новых заболевших COVID-19 Общество, 10:59 Федор Емельяненко сообщил о смерти своего тренера Спорт, 10:48
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Путин усомнился в честности несогласных с итогами выборов в Белоруссии

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Отказ представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ приехать на выборы в Белоруссию наводит на мысль о том, что позиция западных стран была заранее подготовлена, заявил президент Владимир Путин. Такое мнение он выразил в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».

«Белорусские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выборами. Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов», — сказал он.

По словам Путина, у него есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются в результатах выборов, были абсолютно честны.

«Поэтому мы исходим из того, что выборы состоялись. Мы — я сразу это сделал — признали их легитимность. И как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах», — заключил Путин.

В середине июля БДИПЧ ОБСЕ сообщало, что не сможет направить своих наблюдателей на выборы в Белоруссию, поскольку вовремя не получило приглашение от белорусской стороны.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Материал дополняется.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: 2008, 2014, 2020 - как во время кризисов страдал рынок труда РБК Pro: что делать, если сотрудник некомпетентен. Инструкция РБК Pro: как организовать удаленную работу отдела продаж РБК Pro: зачем супермаркетам превращаться в дарксторы
Теги: Белоруссия
Материалы по теме
Создатель Nexta рассказал о чате для координации протеста в Белоруссии
Технологии и медиа
Путин признал президентские выборы в Белоруссии состоявшимися
Политика
Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter