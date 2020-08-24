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Протесты в Белоруссии ,  
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МИД Белоруссии вручил ноту послу Литвы из-за спора о вертолете у границы

Министерство иностранных дел Белоруссии, Минск
Министерство иностранных дел Белоруссии, Минск (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Белорусский МИД вручил ноту протеста послу Литвы Андрюсу Пулокасу из-за инцидента на государственной границе республики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает БелТА.

«По имеющимся данным, 23 августа 2020 года с литовской территории был запущен воздушный объект, который нарушил государственную границу Беларуси и углубился на территорию страны на 3 км», — заявили в МИДе.

В пресс-службе добавили, что белорусская сторона назвала инцидент провокацией и надеется, что ситуация будет расследована литовской стороной с принятием мер по недопущению повторения подобного в дальнейшем.

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Ранее МИД Литвы заявил, что 23 августа белорусский вертолет Ми-24 нарушил литовскую границу и вторгся в воздушное пространство страны. В связи с инцидентом посла Белоруссии в Вильнюсе Валерия Барановского вызвали в МИД Литвы. Там ему вручили ноту протеста против нарушения государственной границы.

Глава литовского международного ведомства Линас Линкявичюс сообщил, что вертолет, который нарушил границу, увидели участники акции солидарности с протестующими в Белоруссии.

Минобороны Белоруссии сообщило, что зафиксировало попытку нарушения воздушного пространства республики со стороны Литвы. По утверждению ведомства, вертолеты Ми-24 из состава сил ПВО республики предотвратили «провокацию».

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Теги: Литва, Белоруссия, МИД Белоруссии
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