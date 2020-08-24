МИД Белоруссии вручил ноту послу Литвы из-за спора о вертолете у границы

Министерство иностранных дел Белоруссии, Минск (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Белорусский МИД вручил ноту протеста послу Литвы Андрюсу Пулокасу из-за инцидента на государственной границе республики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает БелТА.

«По имеющимся данным, 23 августа 2020 года с литовской территории был запущен воздушный объект, который нарушил государственную границу Беларуси и углубился на территорию страны на 3 км», — заявили в МИДе.

В пресс-службе добавили, что белорусская сторона назвала инцидент провокацией и надеется, что ситуация будет расследована литовской стороной с принятием мер по недопущению повторения подобного в дальнейшем.

Ранее МИД Литвы заявил, что 23 августа белорусский вертолет Ми-24 нарушил литовскую границу и вторгся в воздушное пространство страны. В связи с инцидентом посла Белоруссии в Вильнюсе Валерия Барановского вызвали в МИД Литвы. Там ему вручили ноту протеста против нарушения государственной границы.