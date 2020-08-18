Белорусская оппозиция оценила будущее отношений с Россией

Белоруссия должна поддерживать хорошие отношения с Россией, было бы нелогично портить отношения со страной, на которую приходится половина экспорта, заявил экс-дипломат и бывший министр культуры Павел Латушко

Павел Латушко (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Белорусская оппозиция понимает значимость отношений с Россией и не намерена портить с ней отношения. Об этом на пресс-конференции координационного совета по трансферу власти в Белоруссии заявил его член, экс-министр культуры страны и бывший дипломат Павел Латушко.

«Мы постоянно пытаемся оправдаться перед Россией, что мы не хотим испортить отношения. Но я не знаю, почему складывается такое впечатление, и я хотел бы попросить коллег помочь нам. Последний политик будет тот, кто предложит построить стену между Белоруссией и Россией», — заявил Латушко.

Он объяснил, что это связано в том числе и с тесными экономическими связями с Россией. «Наш экспорт — 50% — это Российская Федерация. Ключевые ресурсы мы получаем из Российской Федерации. Это абсолютно прагматично, и это обусловлено банальной, самой базовой, самой глубокой прагматикой — иметь самые добрые отношения с Россией», — сказал Латушко.

Вместе с тем он отметил, что Белоруссия не заинтересована и в ухудшении отношений с Евросоюзом. «Мы заинтересованы иметь великолепные отношения с Европейским союзом, там второй рынок сбыта наших товаров. По разным оценкам, 30–35%. Там технологии, там ресурсы, как в России, так и в Европе финансовые ресурсы, которые могут подпитать нашу экономику. Потому что наш интерес — иметь хорошие отношения и с Россией, и с ЕС», — заявил он.