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Белорусская оппозиция оценила будущее отношений с Россией

Белоруссия должна поддерживать хорошие отношения с Россией, было бы нелогично портить отношения со страной, на которую приходится половина экспорта, заявил экс-дипломат и бывший министр культуры Павел Латушко
Павел Латушко
Павел Латушко (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Белорусская оппозиция понимает значимость отношений с Россией и не намерена портить с ней отношения. Об этом на пресс-конференции координационного совета по трансферу власти в Белоруссии заявил его член, экс-министр культуры страны и бывший дипломат Павел Латушко.

«Мы постоянно пытаемся оправдаться перед Россией, что мы не хотим испортить отношения. Но я не знаю, почему складывается такое впечатление, и я хотел бы попросить коллег помочь нам. Последний политик будет тот, кто предложит построить стену между Белоруссией и Россией», — заявил Латушко.

Он объяснил, что это связано в том числе и с тесными экономическими связями с Россией. «Наш экспорт — 50% — это Российская Федерация. Ключевые ресурсы мы получаем из Российской Федерации. Это абсолютно прагматично, и это обусловлено банальной, самой базовой, самой глубокой прагматикой — иметь самые добрые отношения с Россией», — сказал Латушко.

Вместе с тем он отметил, что Белоруссия не заинтересована и в ухудшении отношений с Евросоюзом. «Мы заинтересованы иметь великолепные отношения с Европейским союзом, там второй рынок сбыта наших товаров. По разным оценкам, 30–35%. Там технологии, там ресурсы, как в России, так и в Европе финансовые ресурсы, которые могут подпитать нашу экономику. Потому что наш интерес — иметь хорошие отношения и с Россией, и с ЕС», — заявил он.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Павел Латушко занимал различные посты в МИД Белоруссии с 1995 по 2019 год, с 2009 по 2012 год он был министром культуры. С 2000 по 2002 год — пресс-секретарем белорусского внешнеполитического ведомства, с 2002 по 2008 год — послом в Польше, с 2013 по 2019 год — в Испании и Португалии. После ухода с дипломатической службы стал директором Национального академического театра имени Янки Купалы. После начала протестов в стране он публично выступил на стороне оппозиции, после чего был уволен по решению Министерства культуры. С заявлением в его поддержку выступили артисты театра.

Незадолго до пресс-конференции координационного совета Александр Лукашенко обвинил оппозицию в планах разорвать союз с Россией. Ссылаясь на «программу штаба» своих политических противников, Лукашенко заявил, что оппозиция готовит выход из Союзного государства и ОДКБ, ограничение использования русского языка и закрытие российских военных баз. В координационном совете эти заявления опровергли и назвали манипуляцией. Член объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова заявила, что совет верит в открытые, прагматичные и последовательные отношения с Москвой. Колесникова отметила, что в последнее время в сотрудничестве с Россией регулярно возникают напряжение и конфликты, что явно показывает, что действующий президент Белоруссии не в состоянии справиться с этой задачей.

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Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко
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