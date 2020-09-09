США задумались о санкциях против Белоруссии из-за ситуации с Колесниковой

Государственный секретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон совместно с партнерами рассматривают возможность введения новых санкций в отношении Минска в связи с ситуацией вокруг члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой.

«США в координации с нашими партнерами и союзниками рассматривают дополнительные целевые санкции для обеспечения ответственности тех, кто участвует в нарушении прав человека и репрессиях в Белоруссии», — заявил Помпео.

По его словам, белорусские власти «ответственны за обеспечение Колесниковой и других несправедливо задержанных лиц».

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