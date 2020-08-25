Верховный суд Белоруссии отказал оппозиции в возбуждении дела по выборам

Три кандидата подали в Верховный суд жалобы на решение ЦИК, которая отказалась признавать выборы недействительными из-за фальсификаций. Суд посчитал, что этот вопрос не находится в его ведении

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Верховный суд Белоруссии отклонил жалобы трех бывших кандидатов в президенты на решение ЦИК, которая отказалась признавать выборы недействительными, и решил не возбуждать дело. Они просили Верховный суд отменить решение комиссии и признать выборы недействительными. В жалобе Тихановской отмечалось, что основным нарушением на выборах были фальсификации итоговых протоколов голосования.

Так, были отклонены жалобы Светланы Тихановской, Анны Канопацкой и Андрея Дмитриева.

Верховный суд посчитал, что рассматриваемый вопрос не находится в его ведении. В определениях об отказах в возбуждении дела рассматривавшие жалобы судьи указали, что в Верховном суде могут быть оспорены только решения ЦИК о недействительности выборов.

«Таким образом, законодательством Республики Беларусь не предусмотрено обжалование в Верховный Суд Республики Беларусь решения Центральной комиссии <...> об отказе кандидату в Президенты Республики Беларусь в удовлетворении подобной жалобы, так как решение о признании выборов недействительными Центральной комиссией не принималось», — говорится в решении суда по жалобе Канопацкой.