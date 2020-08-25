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Протесты в Белоруссии ,  
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Верховный суд Белоруссии отказал оппозиции в возбуждении дела по выборам

Три кандидата подали в Верховный суд жалобы на решение ЦИК, которая отказалась признавать выборы недействительными из-за фальсификаций. Суд посчитал, что этот вопрос не находится в его ведении
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Верховный суд Белоруссии отклонил жалобы трех бывших кандидатов в президенты на решение ЦИК, которая отказалась признавать выборы недействительными, и решил не возбуждать дело. Они просили Верховный суд отменить решение комиссии и признать выборы недействительными. В жалобе Тихановской отмечалось, что основным нарушением на выборах были фальсификации итоговых протоколов голосования.

Так, были отклонены жалобы Светланы Тихановской, Анны Канопацкой и Андрея Дмитриева.

Верховный суд посчитал, что рассматриваемый вопрос не находится в его ведении. В определениях об отказах в возбуждении дела рассматривавшие жалобы судьи указали, что в Верховном суде могут быть оспорены только решения ЦИК о недействительности выборов.

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Фото: Евгений Малолетка / AP

«Таким образом, законодательством Республики Беларусь не предусмотрено обжалование в Верховный Суд Республики Беларусь решения Центральной комиссии <...> об отказе кандидату в Президенты Республики Беларусь в удовлетворении подобной жалобы, так как решение о признании выборов недействительными Центральной комиссией не принималось», — говорится в решении суда по жалобе Канопацкой.

Вынесенные судом определения об отказе в возбуждении дела не подлежат обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке.

Тихановская подала жалобу в ЦИК и потребовала признать выборы недействительными 10 августа. Тогда были известны только официальные предварительные итоги выборов, по которым действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Тихановская — 10,09%. В ее штабе эти итоги не признали и представили свои данные, по которым кандидат набрала от 70 до 80% голосов. Финальные результаты, объявленные ЦИК, практически не отличались от предварительных.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Через два дня после Тихановской жалобы в ЦИК подали Канопацкая и Дмитриев. Также жалобу подал кандидат Сергей Черечень. 14 августа ЦИК отклонила жалобы.

Тогда же Тихановская объявила о создании координационного совета, который должен будет обеспечить передачу ей власти в Белоруссии. По ее словам, в него должны войти представители трудовых коллективов, партий, профсоюзов и других объединений, которые заинтересованы в диалоге и мирном трансфере власти. 18 августа в объединенном штабе оппозиции заявили о начале работы.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Белоруссия, Светлана Тихановская, Верховный суд
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