В Минске задержали двух членов координационного совета оппозиции

На проходной МТЗ силовики задержали двух из семи членов президиума координационного совета белорусской оппозиции — Ольгу Ковалькова, доверенное лицо Тихановской, и Сергей Дылевский, лидер забастовочного комитета завода

Ольга Ковалькова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Сотрудники ОМОН задержали членов президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, сообщает телеканал «Белсат». Информацию о задержании подтвердили РБК в объединенном штабе оппозиции.

По данным «Белсата», это произошло у проходной Минского тракторного завода (МТЗ). Tut.by опубликовал видео с задержанием Дылевского, на котором видно, как люди в черной форме ведут его к автозаку.

В ГУВД Минского исполкома, как передает ТАСС, сообщили, что оппозиционеров на МТЗ задержали «в рамках административного процесса».

В координационном совете, как сообщает «Интерфакс», объяснили, что задержанных обвиняют в попытке организовать несогласованный митинг на заводе. «Предварительно на них составляют протокол об организации массового несанкционированного мероприятия на Минском тракторном заводе. Скорее всего им выпишут штраф», — сказал собеседник агентства.