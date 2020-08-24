В Минске задержали двух членов координационного совета оппозиции
Сотрудники ОМОН задержали членов президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, сообщает телеканал «Белсат». Информацию о задержании подтвердили РБК в объединенном штабе оппозиции.
По данным «Белсата», это произошло у проходной Минского тракторного завода (МТЗ). Tut.by опубликовал видео с задержанием Дылевского, на котором видно, как люди в черной форме ведут его к автозаку.
В ГУВД Минского исполкома, как передает ТАСС, сообщили, что оппозиционеров на МТЗ задержали «в рамках административного процесса».
В координационном совете, как сообщает «Интерфакс», объяснили, что задержанных обвиняют в попытке организовать несогласованный митинг на заводе. «Предварительно на них составляют протокол об организации массового несанкционированного мероприятия на Минском тракторном заводе. Скорее всего им выпишут штраф», — сказал собеседник агентства.