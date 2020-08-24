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Протесты в Белоруссии ,  
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В Минске задержали двух членов координационного совета оппозиции

На проходной МТЗ силовики задержали двух из семи членов президиума координационного совета белорусской оппозиции — Ольгу Ковалькова, доверенное лицо Тихановской, и Сергей Дылевский, лидер забастовочного комитета завода
Ольга Ковалькова
Ольга Ковалькова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Сотрудники ОМОН задержали членов президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, сообщает телеканал «Белсат». Информацию о задержании подтвердили РБК в объединенном штабе оппозиции.

По данным «Белсата», это произошло у проходной Минского тракторного завода (МТЗ). Tut.by опубликовал видео с задержанием Дылевского, на котором видно, как люди в черной форме ведут его к автозаку.

В ГУВД Минского исполкома, как передает ТАСС, сообщили, что оппозиционеров на МТЗ задержали «в рамках административного процесса».

В координационном совете, как сообщает «Интерфакс», объяснили, что задержанных обвиняют в попытке организовать несогласованный митинг на заводе. «Предварительно на них составляют протокол об организации массового несанкционированного мероприятия на Минском тракторном заводе. Скорее всего им выпишут штраф», — сказал собеседник агентства.

Координационный совет белорусской оппозиции сообщил о расширении состава
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Акция сторонников оппозиции в Минске

Координационный совет по трансферу власти — орган белорусской оппозиции. О его создании Светлана Тихановская, которая была основной соперницей Лукашенко на выборах, объявила 14 августа. В совет должны войти представители всех объединений, которые заинтересованы в мирной передаче власти в стране. В совет могут входить до 70 человек, семь из которых образуют президиум.

Ольга Ковалькова, доверенное лицо Светланы Тихановской, и Сергей Дылевский, лидер забастовочного комитета Минского тракторного завода, были избраны в президиум совета на первом заседании 19 августа. Кроме них в президиум входят:

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  • Лилия Власова, юрист;
  • Максим Знак, адвокат;
  • Мария Колесникова, соратница Тихановской;
  • Павел Латушко, экс-министр культуры страны, бывший дипломат, экс-посол в Испании, Португалии, Франции и Польше.

Материал дополняется.

Авторы: Наталия Анисимова, Александр Атасунцев
Теги: Белоруссия, задержание
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