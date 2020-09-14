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Протесты в Белоруссии ,  
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Цепкало назвал способ лишить белорусскую милицию зарплаты

По словам политика, для этого необходимо ослабить экономику страны, чтобы у власти не осталось средств для зарплат. Кроме того, европейским лидерам стоит ввести персональные санкции против представителей власти, считает Цепкало
Валерий Цепкало
Валерий Цепкало (Фото: Agencja Gazeta / Reuters)

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что противники нынешней власти должны приветствовать ослабление белорусской экономики для того, чтобы режим не смог выплачивать зарплаты милиционерам. Об этом он сказал в интервью журналу Le Figaro.

«Мы должны ослабить экономические основы режима до такой степени, чтобы он больше не мог платить сотрудникам милиции», — сказал Цепкало. По его словам, речь идет о таких мерах, как неуплата налогов, обмен белорусской валюты на иностранную, а также проведение забастовок на госпредприятиях.

Политик отметил, что при таком развитии страна столкнется с экономическим спадом, однако привел в пример события 1980-х годов в Польше, когда рабочие бастовали в поддержку создания в стране независимых профсоюзов. По его словам, после забастовок Польше удалось восстановить экономику и стать «одной из самых развитых стран Европы».

Также Цепкало заявил, что европейские лидеры, в том числе руководители Франции и ФРГ, следуют ошибочной тактике, пытаясь вести переговоры с президентом Александром Лукашенко. Евросоюзу, напротив, следует ввести персональные санкции против «ответственных за фальсификацию выборов и нарушения прав человека», заявил политик.

Как прошло шестое протестное воскресенье в Минске
Политика
Фото: AP

Валерий Цепкало — бывший глава Парка высоких технологий в Белоруссии, направленного на развитие ИТ-бизнеса. Цепкало стал одним из кандидатов, которому ЦИК отказала в регистрации в качестве кандидата на выборах президента, объяснив это большим количеством брака среди собранных в его поддержку подписей.

В конце июня МВД Белоруссии сообщило о начале проверки в отношении Цепкало по заявлению гражданина Турции. Спустя месяц он с детьми выехал из страны, поскольку, по его словам, в Белоруссии была «дана команда» его арестовать. Позднее, 15 августа, против Цепкало возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК Белоруссии (получение взятки) и объявили его в международный розыск.

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В начал сентября Цепкало сообщил, что занимается созданием фондов помощи, которые будут работать с пострадавшими на фоне протестов жителями Белоруссии. По его словам, речь идет о тех людях, которые
«оказались либо побиты, либо провели какое-то время в тюрьме, либо потеряли работу». Цепкало уточнил, что по одному фонду помощи уже зарегистрировали в Варшаве и на Украине, а в Латвии, Эстонии и Великобритании идет процесс регистрации.

Автор: Анастасия Батманова
Теги: Белоруссия, Минск, Валерий Цепкало
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