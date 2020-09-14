Цепкало назвал способ лишить белорусскую милицию зарплаты

По словам политика, для этого необходимо ослабить экономику страны, чтобы у власти не осталось средств для зарплат. Кроме того, европейским лидерам стоит ввести персональные санкции против представителей власти, считает Цепкало

Валерий Цепкало (Фото: Agencja Gazeta / Reuters)

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что противники нынешней власти должны приветствовать ослабление белорусской экономики для того, чтобы режим не смог выплачивать зарплаты милиционерам. Об этом он сказал в интервью журналу Le Figaro.

«Мы должны ослабить экономические основы режима до такой степени, чтобы он больше не мог платить сотрудникам милиции», — сказал Цепкало. По его словам, речь идет о таких мерах, как неуплата налогов, обмен белорусской валюты на иностранную, а также проведение забастовок на госпредприятиях.

Политик отметил, что при таком развитии страна столкнется с экономическим спадом, однако привел в пример события 1980-х годов в Польше, когда рабочие бастовали в поддержку создания в стране независимых профсоюзов. По его словам, после забастовок Польше удалось восстановить экономику и стать «одной из самых развитых стран Европы».

Также Цепкало заявил, что европейские лидеры, в том числе руководители Франции и ФРГ, следуют ошибочной тактике, пытаясь вести переговоры с президентом Александром Лукашенко. Евросоюзу, напротив, следует ввести персональные санкции против «ответственных за фальсификацию выборов и нарушения прав человека», заявил политик.