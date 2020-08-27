Киев пообещал преследуемым белорусам защиту на Украине

Денис Шмыгаль (Фото: Zuma / ТАСС)

Граждане Белоруссии, которых преследуют на родине, могут получить защиту на Украине. Об этом в своем Telegram написал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он призвал белорусов, которые чувствуют давление со стороны властей, обращаться к украинским пограничникам в пунктах пропуска на границе.

Шмыгаль напомнил, что накануне власти Украины решили на месяц ограничить въезд некоторым категориям иностранцев из-за коронавируса. По словам премьера, в это время в страну смогут въехать не только граждане, нуждающиеся в защите, но и те, кто учится, проходит военную службу, имеет вид на постоянное и временное проживание на Украине. Ограничение также не коснется тех, кто находится в стране транзитом, дипломатов и консулов.

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