Выборы в Белоруссии , 12 авг, 17:59
0
Глава МВД Белоруссии потребовал не трогать журналистов во время протестов
Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев потребовал не трогать журналистов во время протестов. Его словам своем Telegram-канале приводит пресс-служба ведомства.
«Моя принципиальная позиция — журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка», — заявил Караев.
В заявлении МВД также говорится, что «в подавляющем большинстве случаев» задержанных журналистов «отпускают без составления административного протокола». «Мы понимаем, что эти люди также занимаются своей профессиональной деятельностью!» — сообщает ведомство.
Материал дополняется