Глава МВД Белоруссии потребовал не трогать журналистов во время протестов

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Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев потребовал не трогать журналистов во время протестов. Его словам своем Telegram-канале приводит пресс-служба ведомства.

«Моя принципиальная позиция — журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка», — заявил Караев.

В заявлении МВД также говорится, что «в подавляющем большинстве случаев» задержанных журналистов «отпускают без составления административного протокола». «Мы понимаем, что эти люди также занимаются своей профессиональной деятельностью!» — сообщает ведомство.

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