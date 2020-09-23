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Протесты в Белоруссии ,  
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В Минске против протестующих применили водометы и слезоточивый газ

Полиция задержала не менее десяти человек. Днем в Минске прошла инаугурация Александра Лукашенко, о которой не было известно заранее

Video

Во время протестов в Минске, которые начались после инаугурации Александра Лукашенко, силовики применили водометы и слезоточивый газ. Трансляциию вел РБК.

На кадрах видно, как по улице едут два автомобиля с водометами, которые направляют струи воды в сторону людей, идущих по тротуарам и газонам вдоль дороги. Следом за автомобилями идут сотрудники силовых структур в черной форме.

Как пишет Tyt.by, водометы работали в районе стелы «Минск — город-герой» на пересечении проспектов Победителей и Машерова. Спецтехника была замечена также в районе президентской резиденции.

Инаугурация Лукашенко на закрытой церемонии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ведущий трансляцию для Evroradio корреспондент сообщал, что в городе распыляли слезоточивый газ. О применении газа против протестующих в районе ТЦ «Галерея» писал также Telegram-канал «Наша Нива».

Кроме того, в белорусской столице начали задерживать протестующих. По данным МВД страны, было задержано не менее десяти человек.

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Днем 23 сентября в Минске прошла инаугурация президента Александра Лукашенко, о которой не объявлялось заранее.

Появилось видео разгона протестующих в Минске с помощью водометов
Общество

Один из лидеров белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская назвала церемонию фарсом. «На самом деле сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию», — сказала она.

Тихановская заявила, что не признает легитимности Лукашенко. Аналогичные заявления после инаугурации сделали власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии.

Автор
Михаил Котляр
Минск Белоруссия водометы протесты
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