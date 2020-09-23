В Минске против протестующих применили водометы и слезоточивый газ

Полиция задержала не менее десяти человек. Днем в Минске прошла инаугурация Александра Лукашенко, о которой не было известно заранее

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Во время протестов в Минске, которые начались после инаугурации Александра Лукашенко, силовики применили водометы и слезоточивый газ. Трансляциию вел РБК.

На кадрах видно, как по улице едут два автомобиля с водометами, которые направляют струи воды в сторону людей, идущих по тротуарам и газонам вдоль дороги. Следом за автомобилями идут сотрудники силовых структур в черной форме.

Как пишет Tyt.by, водометы работали в районе стелы «Минск — город-герой» на пересечении проспектов Победителей и Машерова. Спецтехника была замечена также в районе президентской резиденции.