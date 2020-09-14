Штаб Бабарико сообщил о задержании еще одного члена совета оппозиции

Константин Титов (Фото: Константин Титов / Facebook)

В Белоруссии задержали еще одного представителя координационного совета (КС) оппозиции Константина Титова. Об этом сообщили в штабе экс-главы Белгазпромбанка, незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, пишет портал Tut.by. Об этом также сообщает издание «Наша Нива» со ссылкой на адвоката Наталью Кисель.

Обстоятельства задержания Титова пока не ясны. РБК обратился за комментарием в пресс-службу координационного совета.

12 сентября координационный совет сообщил, что не прекратит работу, несмотря на то что все члены его президиума арестованы или вынуждены покинуть страну. Решения будут приниматься основным составом совета простым большинством голосов. Ранее бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская не исключила избрание в президиум КС новых людей.

Из президиума совета на свободе остается лишь лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. Ранее были арестованы или вынуждены уехать из страны члены КС Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Максим Знак, Павел Латушко и другие.