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Штаб Бабарико сообщил о задержании еще одного члена совета оппозиции

Константин Титов
Константин Титов (Фото: Константин Титов / Facebook)

В Белоруссии задержали еще одного представителя координационного совета (КС) оппозиции Константина Титова. Об этом сообщили в штабе экс-главы Белгазпромбанка, незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, пишет портал Tut.by. Об этом также сообщает издание «Наша Нива» со ссылкой на адвоката Наталью Кисель.

Обстоятельства задержания Титова пока не ясны. РБК обратился за комментарием в пресс-службу координационного совета.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

12 сентября координационный совет сообщил, что не прекратит работу, несмотря на то что все члены его президиума арестованы или вынуждены покинуть страну. Решения будут приниматься основным составом совета простым большинством голосов. Ранее бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская не исключила избрание в президиум КС новых людей.

Из президиума совета на свободе остается лишь лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. Ранее были арестованы или вынуждены уехать из страны члены КС Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Максим Знак, Павел Латушко и другие.

О создании в стране нового оппозиционного органа, координационного совета, в середине августа объявила Тихановская. В него, по ее словам, должны войти те, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти.

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9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Оппозиция не согласилась с официальными результатами голосования, объявленными ЦИК, согласно которым победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, и обвинила власти республики в фальсификации. По данным Центризбиркома, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его основная соперница Тихановская — 10,1%. В штабе Тихановской заявили, что она получила 70–80% голосов. После выборов в стране начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

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Теги: Белоруссия, координационный совет
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