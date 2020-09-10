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Протесты в Белоруссии ,  
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Колесникова заявила об угрозах убийством и 25 годами тюрьмы

Мария Колесникова
Мария Колесникова (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила, что силовики угрожали ей физической расправой и тюремным заключением на 25 лет. Заявление об этом Колесникова передала в Следственный комитет Белоруссии, говорится на сайте штаба незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико. Согласно сообщению, в заявлении Колесниковой указаны конкретные имена и должности людей, которые оказывали на нее психологическое давление в КГБ и ГУБОПик (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией).

«Указанными лицами в отношении меня высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально. В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям», — заявила Колесникова.

Также ей угрожали тюрьмой до 25 лет и обещали устроить «проблемы» в местах содержания под стражей, следует из заявления.

Накануне, 9 сентября, Колесникову арестовали по уголовному делу о призывах к захвату власти. Ее адвокат Людмила Казак сообщила, что политик находится в минском СИЗО № 1. Туда ее доставили после задержания на границе с Украиной, когда, по утверждениям властей, Колесникова пыталась выехать из страны.

В 10:00 мск в СИЗО в Минске начался допрос Колесниковой, сообщили в штаба Бабарико.

РБК направил запрос в пресс-службу СК Белоруссии.

Материал дополняется.

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Автор: Анастасия Батманова
Теги: Белоруссия, Минск
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