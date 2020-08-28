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Протесты в Белоруссии ,  
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ЕС обещал как можно скорее представить санкционный список по Белоруссии

Фото: Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP

Евросоюз рассчитывает как можно скорее ввести санкции в отношении высокопоставленных граждан Белоруссии из-за выборов в республике, однако окончательный список лиц, которые попадают под ограничения, пока не утвержден. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС. Его слова приводятся на сайте Евросоюза.

Боррель не стал называть точное количество людей, в отношении которых будут введены санкции, а также их имена, сославшись на конфиденциальность информации.

«Теперь подробный список и соответствующие правовые акты будут подготовлены компетентными рабочими группами Европейского совета в ближайшие дни с целью их скорейшего принятия», — сказал Боррель.

Европейский дипломат добавил, что он получил от 11 стран — членов ЕС письмо с просьбой введения санкций по ускоренной процедуре.

Лидеры стран ЕС одобрили санкции против Белоруссии
Политика
Шарль Мишель

В свою очередь, глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Евросоюз намерен постепенно усиливать давление на руководство Белоруссии.

«Если [избранный президент Александр] Лукашенко будет усиливать давление на гражданское общество, то нам придется усиливать давление на Лукашенко. Постепенно будут приниматься санкции против тех, кто ответственен за фальсификации результатов выборов и насилие», — сказал Маас.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

О том, что министры стран — участниц ЕС договорились ввести санкции против Белоруссии после прошедших там выборов, стало известно 19 августа. Как сообщал тогда глава Евросовета Шарль Мишель, в черный список Евросоюза попадут те, кто применял жестокость по отношению к участникам протестов, начавшихся после выборов, а также к ответственным за фальсификации.

Первой из европейских стран решение о санкциях для Белоруссии приняла Эстония. Лицам из санкционного списка запретят въезд в страну. Точный список лиц, которые объявлены персонами нон грата, объявит министр иностранных дел Эстонии.

Лидеры стран ЕС одобрили санкции против Белоруссии
Политика
Шарль Мишель

МИД Литвы уже подготовил список из 32 человек, которым ведомство предлагает запретить въезд в страну в связи с протестами в Белоруссии. Министр иностранных дел Линас Линкявичюс сообщал, что в него вошел президент Белоруссии Александр Лукашенко, но других имен он не назвал.

Многотысячный марш протеста в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото: Евгений Малолетка / AP

Протесты в Белоруссии продолжаются третью неделю. Они начались после выборов президента республики 9 августа, по результатам которых ЦИК объявила о победе Лукашенко, набравшего 80% голосов. Его соперница Светлана Тихановская получила лишь 10%. В первые дни протестов между участниками митингов и правоохранительными органами начались столкновения. Силовики применяли спецсредства, включая дубинки, светошумовые гранаты, разгоняли протестующих водометами. Несколько сотен человек пострадали, в результате протестов, по официальным данным, погибли три человека.

Теги: Белоруссия, санкции, Европейский союз
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