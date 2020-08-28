ЕС обещал как можно скорее представить санкционный список по Белоруссии

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Евросоюз рассчитывает как можно скорее ввести санкции в отношении высокопоставленных граждан Белоруссии из-за выборов в республике, однако окончательный список лиц, которые попадают под ограничения, пока не утвержден. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС. Его слова приводятся на сайте Евросоюза.

Боррель не стал называть точное количество людей, в отношении которых будут введены санкции, а также их имена, сославшись на конфиденциальность информации.

«Теперь подробный список и соответствующие правовые акты будут подготовлены компетентными рабочими группами Европейского совета в ближайшие дни с целью их скорейшего принятия», — сказал Боррель.

Европейский дипломат добавил, что он получил от 11 стран — членов ЕС письмо с просьбой введения санкций по ускоренной процедуре.

В свою очередь, глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Евросоюз намерен постепенно усиливать давление на руководство Белоруссии.

«Если [избранный президент Александр] Лукашенко будет усиливать давление на гражданское общество, то нам придется усиливать давление на Лукашенко. Постепенно будут приниматься санкции против тех, кто ответственен за фальсификации результатов выборов и насилие», — сказал Маас.

О том, что министры стран — участниц ЕС договорились ввести санкции против Белоруссии после прошедших там выборов, стало известно 19 августа. Как сообщал тогда глава Евросовета Шарль Мишель, в черный список Евросоюза попадут те, кто применял жестокость по отношению к участникам протестов, начавшихся после выборов, а также к ответственным за фальсификации.

Первой из европейских стран решение о санкциях для Белоруссии приняла Эстония. Лицам из санкционного списка запретят въезд в страну. Точный список лиц, которые объявлены персонами нон грата, объявит министр иностранных дел Эстонии.

МИД Литвы уже подготовил список из 32 человек, которым ведомство предлагает запретить въезд в страну в связи с протестами в Белоруссии. Министр иностранных дел Линас Линкявичюс сообщал, что в него вошел президент Белоруссии Александр Лукашенко, но других имен он не назвал.

Протесты в Белоруссии продолжаются третью неделю. Они начались после выборов президента республики 9 августа, по результатам которых ЦИК объявила о победе Лукашенко, набравшего 80% голосов. Его соперница Светлана Тихановская получила лишь 10%. В первые дни протестов между участниками митингов и правоохранительными органами начались столкновения. Силовики применяли спецсредства, включая дубинки, светошумовые гранаты, разгоняли протестующих водометами. Несколько сотен человек пострадали, в результате протестов, по официальным данным, погибли три человека.