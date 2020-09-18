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Задержанный в Минске оппозиционер Максим Знак объявил голодовку

Такое решение Знак принял после того, как ему предъявили обвинение в призывах к действиям против нацбезопасности республики, сообщил его адвокат. По его словам, других способов борьбы «против беззакония» задержанный не видит
Максим Знак
Максим Знак (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Задержанному в Минске члену президиума координационного совета белорусской оппозиции Максиму Знаку предъявили обвинение, в ответ он объявил голодовку. Об этом сообщил его защитник Дмитрий Лаевский, передает Tut.by.

По данным адвоката, обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности). При этом обвинение не конкретизированно и из него не ясно, какие именно высказывания Знака расцениваются как направленные против национальной безопасности, указал Лаевский.

«В связи с незаконностью уголовного преследования и произвольностью заключения под стражу адвокат Максим Знак 18 сентября, с момента предъявления обвинения, официально объявил отказ от принятия пищи», — заявил Лаевский. По его словам, Знак письменно уведомил о начале голодовки администрацию СИЗО.

Как сообщил Лаевский, Знак не видит других способов борьбы против «беззакония и несправедливости в стране», «учитывая очевидность абсурдности происходящего в части обвинения».

РБК направил запрос в пресс-службу СК Белоруссии и обратился за комментарием к Максиму Знаку.

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9 сентября штаб незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико сообщил об исчезновении Максима Знака. В тот день Tut.by и «Белсат» опубликовали фотографию, на которой видно, как Знак идет в сопровождении неизвестных людей в масках. Позднее адвокат Знака сообщил, что его задержали, он находится под стражей в СИЗО № 1 и проходит подозреваемым по делу о попытке захвата власти, которое Генпрокуратура завела 20 августа.

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Максим Знак — член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии, созданного после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, победу на выборах одержал президент Александр Лукашенко, однако оппозиция не признала результаты, в стране начались массовые протесты.

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Фотогалерея 

О создании КС 14 августа объявила главная соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская. Лукашенко в свою очередь счел формирование совета попыткой захвата власти и пообещал принять «адекватные меры». 20 августа в связи с созданием КС Генпрокуратура начала уголовное дело. Сейчас все члены президиума КС, кроме Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, либо уехали из Белоруссии, либо задержаны.

Автор
Анастасия Батманова
При участии
Алена Прохоренко
Белоруссия Минск
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