Задержанный в Минске оппозиционер Максим Знак объявил голодовку

Такое решение Знак принял после того, как ему предъявили обвинение в призывах к действиям против нацбезопасности республики, сообщил его адвокат. По его словам, других способов борьбы «против беззакония» задержанный не видит

Максим Знак (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Задержанному в Минске члену президиума координационного совета белорусской оппозиции Максиму Знаку предъявили обвинение, в ответ он объявил голодовку. Об этом сообщил его защитник Дмитрий Лаевский, передает Tut.by.

По данным адвоката, обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности). При этом обвинение не конкретизированно и из него не ясно, какие именно высказывания Знака расцениваются как направленные против национальной безопасности, указал Лаевский.

«В связи с незаконностью уголовного преследования и произвольностью заключения под стражу адвокат Максим Знак 18 сентября, с момента предъявления обвинения, официально объявил отказ от принятия пищи», — заявил Лаевский. По его словам, Знак письменно уведомил о начале голодовки администрацию СИЗО.

Как сообщил Лаевский, Знак не видит других способов борьбы против «беззакония и несправедливости в стране», «учитывая очевидность абсурдности происходящего в части обвинения».

РБК направил запрос в пресс-службу СК Белоруссии и обратился за комментарием к Максиму Знаку.