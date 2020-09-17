Протесты в Белоруссии , 17 сен, 20:33
0
Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Белорусско-польская граница
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна закроет границу с Литвой и Польшей, а также усилит границу с Украиной. Его слова передает Tut.by.
«Мы вынуждены отвести войска с улиц, полармии поставить под ружье и закрыть госграницу с запада — с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», — сказал Лукашенко.
Материал дополняется.