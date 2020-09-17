Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей

Белорусско-польская граница (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна закроет границу с Литвой и Польшей, а также усилит границу с Украиной. Его слова передает Tut.by.

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, полармии поставить под ружье и закрыть госграницу с запада — с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», — сказал Лукашенко.

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