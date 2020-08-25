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Протесты в Белоруссии ,  
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Суд арестовал второго за день члена совета оппозиции Белоруссии

Ольга Ковалькова
Ольга Ковалькова (Фото: Евгений Малолетка / AP)

Суд Заводского района Минска приговорил к 10 суткам административного ареста члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Ольгу Ковалькову. Об этом сообщает издание Наша Ніва.

Согласно протоколу, Ковалькова принимала активное участие в митинге перед входом Минского тракторного завода, публично призывала к забастовке, обсуждала с собравшимися работу органов госуправления и общественно-политическую жизнь в стране, уточняет портал Tut.by.

Сотрудники Партизанского РУВД сочли это нарушением закона о массовых мероприятиях. Впоследствии к месту встречи людей подъехал автозак с бойцами ОМОН, которые задержали Ковалькову и члена президиума координационного совета оппозиции Сергея Дылевского.

В протоколе отмечается, что Ковалькова отказывалась пройти в служебный спецтранспорт. Правоохранители расценили это как неповиновение законному требованию сотрудников милиции.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

25 августа суд Заводского района Минска наказал административным арестом на 10 суток лидера стачечного комитета Минского тракторного завода и члена президиума координационного совета оппозиции Сергея Дылевского. Судебное заседание проводилось в формате видеоконференции. Сам Дылевский находился в это время в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина.

14 августа кандидат от оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании совета по обеспечению передачи власти в Белоруссии. Он заработал 18 августа. 

В состав совета вошли несколько десятков человек. Среди них — нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, глава правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий и соратница Тихановкой Мария Колесникова.

По факту создания координационного совета оппозиции Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело. Как сообщил генпрокурор страны Александр Конюк, из состава совета вышли несколько членов совета. 

Теги: Белоруссия, оппозиция, административный арест
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