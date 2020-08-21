Лукашенко пригласил журналистов из России вместо бастующих белорусов

По словам белорусского президента, он попросил «две-три группы журналистов на всякий случай», при этом денег журналисты в Минске не получают. Белорусские журналисты ранее массово отказались работать в знак протеста

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

В Белоруссию пригласили несколько групп журналистов из России вместо белорусских, которые объявили забастовку. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Я попросил россиян: дайте нам две-три группы журналистов на всякий случай. Это шесть или девять человек с самого продвинутого телевидения. И наша молодежь пусть посмотрит, как [они] работают», — уточнил президент.

Лукашенко отметил, что часть приглашенных журналистов он попросил включить в пул президента. «А россиян я даже пригласил: дайте мне одну группу в пул президента, чтобы видели, как они работают. И я знаю этих людей. Телевидение нормальное», — сказал он.

При этом политик заявил, что россиянам в Белоруссии ничего не платят, так как «возник вопрос в разнице оплаты россиянам и белорусским работникам». «Слушайте, неужели я для шести или девяти человек не найду в России друзей, которые поддержат этих людей», — добавил Лукашенко.

По его словам, на предприятиях не должны удерживать бастующих работников. «Хочешь уходить — уходи. Я рабочим в открытую об этом сказал. Все равно надо понимать, что тебя нигде не ждут, конкуренция большая», — оценил президент. Лукашенко пояснил, что это лучше, чем уговорами заставить сотрудников остаться, а они потом будут «кукиш в кармане носить».