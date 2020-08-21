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Лукашенко пригласил журналистов из России вместо бастующих белорусов

По словам белорусского президента, он попросил «две-три группы журналистов на всякий случай», при этом денег журналисты в Минске не получают. Белорусские журналисты ранее массово отказались работать в знак протеста
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

В Белоруссию пригласили несколько групп журналистов из России вместо белорусских, которые объявили забастовку. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Я попросил россиян: дайте нам две-три группы журналистов на всякий случай. Это шесть или девять человек с самого продвинутого телевидения. И наша молодежь пусть посмотрит, как [они] работают», — уточнил президент.

Лукашенко отметил, что часть приглашенных журналистов он попросил включить в пул президента. «А россиян я даже пригласил: дайте мне одну группу в пул президента, чтобы видели, как они работают. И я знаю этих людей. Телевидение нормальное», — сказал он.

При этом политик заявил, что россиянам в Белоруссии ничего не платят, так как «возник вопрос в разнице оплаты россиянам и белорусским работникам». «Слушайте, неужели я для шести или девяти человек не найду в России друзей, которые поддержат этих людей», — добавил Лукашенко.

По его словам, на предприятиях не должны удерживать бастующих работников. «Хочешь уходить — уходи. Я рабочим в открытую об этом сказал. Все равно надо понимать, что тебя нигде не ждут, конкуренция большая», — оценил президент. Лукашенко пояснил, что это лучше, чем уговорами заставить сотрудников остаться, а они потом будут «кукиш в кармане носить».

«К нам никто не обращался. Напомним, что у корпорации в Минске работает корпункт», — заявили РБК в пресс-службе ВГТРК.

СМИ сообщили о замене журналистов Белтелерадио на специалистов из России
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Митинг у здания &laquo;Белтелерадиокомпании&raquo;

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Ранее о замене белорусских журналистов на российских писали местные СМИ. Как передавал источник «Нашей нивы», о возможности такой замены «сказали сразу», привлечение сотрудников из России обсуждалось, чтобы избежать риска, что важная информация не дойдет до аудитории. Издание Tut.by сообщало со ссылкой на сотрудников Белтелерадиокомпании, что у россиян будет соцпакет и зарплата 5 тыс. белорусских рублей (около 150 тыс. руб.).

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Забастовки в Белоруссии начались в связи с протестами из-за президентских выборов, на которых Лукашенко победил, набрав 80,1% голосов. Сотрудники Белтелерадиокомпании направили обращение руководителю компании Ивану Эйсмонту, в котором потребовали признать недействительными результаты выборов, отправить в отставку главу Центризбиркома Лидию Ермошину, освободить политзаключенных и отменить цензуру в СМИ. Источник РБК отмечал, что Эйсмонт предоставил работникам только две альтернативы: продолжить работать или увольняться.

Забастовки на крупнейших предприятиях Белоруссии. Главное
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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Авторы: Анна Громова, Елизавета Ефимович
Теги: Александр Лукашенко, протесты, Белоруссия, забастовки
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