Цепкало заявил о согласии оппозиции обсудить неприкосновенность Лукашенко

Александр Лукашенко (Фото: Миша Фридман / Getty Images)

Оппозиция готова вести диалог с занимающим пост президента Белоруссии Александром Лукашенко, в том числе и обсуждать гарантии его неприкосновенности. Об этом заявил недопущенный к прошедшим 9 августа выборам главы Белоруссии Валерий Цепкало.

«Оппозиция готова начать диалог с Лукашенко и готова рассмотреть вариант с нерикосновенностью его и членов его семьи в случае мирной и добровольной передачи власти», — написал Цепкало на своей странице в сети Twitter.

Он также заявил «РИА Новости», что во вторник планирует провести переговоры с некоторыми сенаторами из США и не исключает проведения в Конгрессе слушаний по ситуации в Белоруссии.

В преддверии выборов Лукашенко заявил, что в любой ситуации не собирается бежать из страны.