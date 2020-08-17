Цепкало заявил о согласии оппозиции обсудить неприкосновенность Лукашенко

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 73,22 (-0,39) Инвестиции, 14 авг, 14:58
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 86,41 (-0,63) Инвестиции, 14 авг, 14:58
Инспектора матча ЦСКА и «Зенита» заменили из-за подозрения на коронавирус Спорт, 12:19 Синоптики пообещали «вполне летнюю» погоду на неделе в Москве Общество, 12:19 Почему облачный рынок растет на фоне всеобщего кризиса Экономика инноваций, 12:15  Эра Альфа: что будет после поколения Z Совместный проект, 12:13 Неизвестный открыл стрельбу по укладчикам асфальта на западе Москвы Общество, 12:13 Как бизнесу получить антикризисные деньги от правительства Москвы Pro, 12:10 Суд арестовал более 3 млн руб. и две машины Фургала Общество, 12:10 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 12:05 Вице-премьер поручила провести эксперимент по приему тары в магазинах Бизнес, 12:04 Правительство Белоруссии сложило полномочия перед избранным президентом Политика, 12:01 Лукашенко оценил возможность новых выборов фразой «пока меня не убьете» Политика, 12:01 Porsche анонсировала премьеру обновленной Panamera Авто, 11:56 Цепкало заявил о согласии оппозиции обсудить неприкосновенность Лукашенко Политика, 11:55 Вертолет Лукашенко улетел с территории Минского завода колесных тягачей Общество, 11:53
Политика ,  
0 

Цепкало заявил о согласии оппозиции обсудить неприкосновенность Лукашенко

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Миша Фридман / Getty Images)

Оппозиция готова вести диалог с занимающим пост президента Белоруссии Александром Лукашенко, в том числе и обсуждать гарантии его неприкосновенности. Об этом заявил недопущенный к прошедшим 9 августа выборам главы Белоруссии Валерий Цепкало.

«Оппозиция готова начать диалог с Лукашенко и готова рассмотреть вариант с нерикосновенностью его и членов его семьи в случае мирной и добровольной передачи власти», — написал Цепкало на своей странице в сети Twitter.

Он также заявил «РИА Новости», что во вторник планирует провести переговоры с некоторыми сенаторами из США и не исключает проведения в Конгрессе слушаний по ситуации в Белоруссии.

В преддверии выборов Лукашенко заявил, что в любой ситуации не собирается бежать из страны.

«Лукашенко никогда никуда не побежит, и мои дети никуда не побегут. Вы понимаете? Это моя особенность», — заявил он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону. «Бегут те, у которых карманы набиты», — пояснил президент, отметив, что у него самого нет денег, чтобы скрыться в другой стране и жить там «как Янукович».

«Но это не главное. Главное — это мои убеждения. Это моя земля, и я не побегу. И люди должны знать, что я не побегу», — сказал тогда Лукашенко.

Материал дополняется

Читайте на РБК Pro
Как ставка на одного суперуправленца загнала Fiat в тупик — Bloomberg Все будет TikTok: как китайский стартап стал вторым по стоимости в мире Вечеринка среди швейных машинок: как запустить свой бренд одежды Поручим это Китаю: почему в России почти не выращивают рыбу
Автор: Евгений Калюков
Теги: Валерий Цепкало, Александр Лукашенко, Белоруссия
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter