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На «женском марше» в Минске начались задержания

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

На площади Свободы в Минске, где проходит «женский марш», начались задержания. Об этом в Telegram сообщили порталы «Наша нива» и местное «Радио Свобода».

По информации последнего, предположительно, были задержаны сотни женщин, часть участниц акции смогла убежать. «Силовики ищут женщин по дворам, журналистов оттесняют с площади», — передает «Радио Свобода».

По оценке портала «Наша Нива», на площади Свободы собрались несколько тысяч женщин.

По информации Tut.by, на площадь Свободы приехали автозаки и автобусы с людьми. «Они пытаются взять в кольцо собравшихся женщин и, кажется, вдавить их в летнюю террасу кафе», — пишет портал.

Материал дополняется.

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