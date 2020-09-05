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Протесты в Белоруссии ,  
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МВД Белоруссии сообщило о 41 задержанном на акциях протеста за сутки

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

За прошедшие сутки, 4 сентября, правоохранительные органы Белоруссии задержали 41 человека на несанкционированных акциях протеста. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

По данным МВД, из них остается задержанным 21 человек.

Также в сообщении пресс-службы отмечается, что 4 сентября в Белоруссии прошли 22 акции протеста в 13 населенных пунктах. Общая численность участников акций, по оценке МВД, составила около 1 тыс. человек.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что одновременно с акциями протеста в стране также прошли 16 демонстраций в поддержку властей. В них, как утверждает МВД, приняли участие около 1,5 тыс. человек.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Накануне силовики задержали студентов, спевших «Марсельезу» в Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ). Как сообщал Tut.by, учащиеся исполнили песню на английском языке с бело-красно-белым флагом в холле университета, после чего как минимум трое были задержаны. Позже в МВД пояснили, что задержание проходило в рамках административного дела, которое не было связанно с событиями в университете.

Протесты в Минске и других крупных городах Белоруссии продолжаются четвертую неделю, с 9 августа. Участники акций требуют провести новые выборы президента, освободить политзаключенных и прекратить насилие со стороны силовиков.

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Теги: Белоруссия, акции протеста, Минск
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