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Как прошла вторая ночь протестов. Репортаж из Минска

Во вторую ночь протестов в Минске погиб человек. Протестующие пытались строить баррикады и забрасывать силовиков фейерверками, ОМОН продолжил применять спецсредства. Как за сутки изменился протест в Белоруссии — в репортаже РБК
Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

Вечером 10 августа к центру Минска подходили редкие и немногочисленные группы людей. Прийти в центр города призывали оппозиционные Telegram-каналы Nexta, «Беларусь головного мозга» и другие. Они же предложили протестующим новую тактику — собраться в своих районах, после чего начать движение в центр, но не идти к первоначально заявленному месту сбора у стелы «Минск — город-герой» на проспекте Победителей, а начать блокировать магистрали.

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К стеле еще днем направили ОМОН. В отличие от предыдущего дня милиция заранее перекрыла практически все автомобильное движение в центре города. Были закрыты и центральные станции метро — «Немига», «Молодежная», «Площадь Ленина» и другие.

Около 21:00 на проспекте Победителей собрались несколько сотен человек, которые скандировали: «Свободу!» ОМОН выставил оцепление напротив торгового центра Galleria. Толпу быстро разогнали, применили две светошумовые гранаты. Люди рассеялись и на место не вернулись — после этого в самом центре Минска уже не было никаких выступлений. В условиях полного отсутствия интернета (в понедельник интернет не работал почти весь день, за исключением нескольких утренних часов) казалось, что на этом протесты закончились.

Второй вечер протестов в Минске. Фоторепортаж
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Что происходило на «Пушкинской»

Но совершенно отличная от центра города ситуация сложилась в районах, расположенных чуть дальше, особенно вокруг станции метро «Пушкинская» — там произошли самые ожесточенные столкновения с ОМОНом.

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Именно там погиб один из протестующих, а вышедшие на акцию впервые за два дня применили «коктейли Молотова». Как сообщило белорусское МВД, участник столкновений погиб в ходе противостояния со спецназом, когда пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону силовиков, но оно взорвалось у него в руках. Произошло это около 23:00 на ведущей от центра к станции «Пушкинская» улице Притыцкого. Она с самого начала протестов была перекрыта — образовавшаяся километровая автомобильная пробка гудела. Со стороны метро постоянно доносились громкие взрывы (громко взрываются дымовые гранаты) и хлопки потише — светошумовые гранаты. Кроме того, слышалась одиночная стрельба — резиновыми пулями.

Начало улицы Притыцкого расположено выше станции «Пушкинская», с нее было видно, что протестующие отвечают ОМОНу взрывами фейерверков. Пройти к зоне столкновений было невозможно — все прилегающие районы были оцеплены. Над улицей висела дымка пороховых и слезоточивого газов.

В моменты, когда толпа начинала подходить близко к оцеплению, их начинали забрасывать светошумовыми гранатами. Там же разорвалось несколько дымовых гранат, но это не заставило людей отойти. После этого ОМОН попробовал окружить собравшихся за оцеплением и открыл стрельбу резиновыми пулями — это подействовало, и люди побежали прятаться во дворы. К часу ночи интенсивность стрельбы на Пушкинской возросла. Были слышны каскады разрывов, по пять-шесть каждую минуту. Силовики предприняли несколько попыток очистить площадь у метро, но и к двум часам ночи сделать это им не удалось.

Что происходило в других районах

В начале протестов, к 20:00, группы протестующих пытались пройти в центр по нескольким улицам, их разгонял ОМОН. Люди убегали, чтобы перегруппироваться и попытаться закрепиться в других местах. Одной из точек протеста стал торговый центр «Корона» на Кальварийской улице на востоке центральной части столицы. ОМОН использовал против демонстрантов светошумовые гранаты, были замечены и бойцы сил специальных операций, стрелявшие резиновыми пулями. Так получила ранение в колено резиновой пулей журналистка издания «Наша нива» Наталья Лубневская. Она была госпитализирована. «Наша нива» сообщила, что журналисты стояли группой и имели опознавательные жилетки и бейджи прессы. Вторая пуля пролетела рядом с журналистом Tut.by и сорвала бейдж.

Несколько раз силовики пытались разогнать людей у ТЦ «Рига», на северо-востоке города. Протестующие там заняли не только тротуары, но и проезжую часть, на которой по меньшей мере трижды принимались возводить баррикады из мусорных баков. На светошумовые гранаты они отвечали салютами, но после полуночи были оттуда вытеснены.

После двух часов ночи силовикам все же удалось полностью разогнать людей у Пушкинской, а к 4 утра протесты прекратились во всем городе.

Автор: Александр Атасунцев
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, протесты, Минск
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