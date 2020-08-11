Как прошла вторая ночь протестов. Репортаж из Минска

Во вторую ночь протестов в Минске погиб человек. Протестующие пытались строить баррикады и забрасывать силовиков фейерверками, ОМОН продолжил применять спецсредства. Как за сутки изменился протест в Белоруссии — в репортаже РБК

Фото: Миша Фридман / Getty Images

Вечером 10 августа к центру Минска подходили редкие и немногочисленные группы людей. Прийти в центр города призывали оппозиционные Telegram-каналы Nexta, «Беларусь головного мозга» и другие. Они же предложили протестующим новую тактику — собраться в своих районах, после чего начать движение в центр, но не идти к первоначально заявленному месту сбора у стелы «Минск — город-герой» на проспекте Победителей, а начать блокировать магистрали.

Video

К стеле еще днем направили ОМОН. В отличие от предыдущего дня милиция заранее перекрыла практически все автомобильное движение в центре города. Были закрыты и центральные станции метро — «Немига», «Молодежная», «Площадь Ленина» и другие.

Около 21:00 на проспекте Победителей собрались несколько сотен человек, которые скандировали: «Свободу!» ОМОН выставил оцепление напротив торгового центра Galleria. Толпу быстро разогнали, применили две светошумовые гранаты. Люди рассеялись и на место не вернулись — после этого в самом центре Минска уже не было никаких выступлений. В условиях полного отсутствия интернета (в понедельник интернет не работал почти весь день, за исключением нескольких утренних часов) казалось, что на этом протесты закончились.