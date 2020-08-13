Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 августа
USD ЦБ: 73,61 (+0,37) Инвестиции, 13 авг, 12:39
Курс евро на 14 августа
EUR ЦБ: 87,04 (+1,08) Инвестиции, 13 авг, 12:39
«Роскосмос» заявил об успешной проверке ракеты-носителя «Ангара» Общество, 00:51 Коронавирус увеличил число покупателей люксовых товаров в интернете Бизнес, 00:01 Совладелец «Уралхима» призвал создать Комитет спасения Белоруссии Бизнес, 13 авг, 23:52 СК Ингушетии возбудил уголовное дело из-за обстрела автомобиля Общество, 13 авг, 23:50 За сутки в Москве скончались 11 человек с диагнозом COVID-19 Общество, 13 авг, 23:14 СМИ сообщили о планах Лукашенко выступить с обращением к народу Политика, 13 авг, 23:10 Палестина отозвала посла из ОАЭ Политика, 13 авг, 23:08 Глава МВД Белоруссии отказался назвать события в стране революцией Политика, 13 авг, 23:05 Минздрав Белоруссии попросил остановить «раскручивание спирали насилия» Общество, 13 авг, 22:37 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 13 авг, 22:28 Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд Экономика, 13 авг, 22:16 Какой должна быть инфраструктура для жизни делового человека РБК Стиль и Поклонная 9, 13 авг, 22:12 Карен Хачанов подтвердил участие в US Open Спорт, 13 авг, 22:11 США обвинили Россию в запуске нового вируса Drovorub Политика, 13 авг, 22:09
Выборы в Белоруссии ,  
0 

Совладелец «Уралхима» призвал создать Комитет спасения Белоруссии

Основной акционер «Уралхима» считает, что Лукашенко нужно начать переговоры с оппонентами. Он также призвал российские власти «не оставаться в стороне, чтобы Союзное государство братских народов не было разрушено».
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Председатель совета директоров и основной акционер «Уралхима» Дмитрий Мазепин от имени российско-белорусского делового совета (председателем которого он является) выступил с обращением к президенту Александру Лукашенко и призвал его начать переговоры с оппонентами. Заявление Мазепина РБК передала пресс-служба «Уралхима».

«От лица российского и белорусского бизнеса обращаемся к президенту Александру Григорьевичу Лукашенко с просьбой признать очевидные факты протестной напряжённости в обществе — и не теряя времени, сесть за стол мирных подробных переговоров, которые должны увенчаться выходом из политической нестабильности. Эта возможность может скоро стать единственной, поэтому она не должна быть упущена», — говорится в обращении совета.

Мазепин также призвал белорусские власти остановить бессмысленное кровопролитие и прекратить насилие против мирных граждан. «Второй призыв — к белорусской интеллигенции, бизнесменам, политикам: необходимо сформировать Комитет национального спасения, который от имени населения сможет разговаривать с властью на равных», — говорится в обращении совета.

В письме также содержится обращение к руководству России «не оставаться в стороне от процесса урегулирования конфликтов в Белоруссии, чтобы Союзное государство братских народов не было разрушено в пылу непримиримой бессмысленной борьбы».

Российско-белорусский деловой совет был создан в 2012 году Торгово-промышленной палатой. В него вошли представители целого ряда российских компаний и банков (в том числе «Ростеха», Сбербанка, ВТБ, «Лукойла»). Мазепин является его председателем с 2018 года.

Мазепин — уроженец Минска. В середине 1990-х годов он работал в «Беларусбанке». 

Дмитрий Мазепин в последний раз входил в список богатейших россиян по версии Forbes в 2015 году, тогда его состояние было оценено в $1,3 млрд.

Читайте на РБК Pro
Как не обижаться на работу: Марисса Майер — о риске выгорания Меньше секса: как устаревшие принципы губят Victoria’s Secret — Bloomberg «Собеседования — прошлый век»: Дон Тапскотт — об эффективном рекрутинге Видишь, я дарю: как заработать на необычных корпоративных подарках
Авторы: Светлана Бурмистрова, Артем Филипенок
Теги: Белоруссия, «Уралхим», Дмитрий Мазепин, Александр Лукашенко
Материалы по теме
Глава МВД Белоруссии отказался назвать события в стране революцией
Политика
Минздрав Белоруссии попросил остановить «раскручивание спирали насилия»
Общество
Мазепин купит бразильскую компанию по производству удобрений
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter