Милиция задержала председателя стачкома МАЗа

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Председатель стачкома Минского автозавода (МАЗ) Евгений Бахвалов задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом со ссылкой на представителя ГУВД Мингорисполкома Наталью Ганусевич сообщает издание Tut.by.

«Он задержан сотрудниками милиции, обстоятельства пока выясняются. Об этом будет сообщено позже», — заявила Ганусевич.

Ранее стачечный комитет «Беларуськалия» сообщил о пропаже сотрудника Дмитрия Куделевича. По словам сопредседателя стачкома Сергея Шица, Куделевич позвонил ему вечером 19 августа. Было слышно, как он общается с неизвестными людьми. Из разговора Шиц понял, что ему преградили дорогу и погрузили в автомобиль.