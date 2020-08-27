Эстония первой ввела санкции за события в Белоруссии

Точный список лиц, которые объявлены персонами нон грата, утвердит министр иностранных дел Эстонии

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Правительство Эстонии на заседании 27 августа приняло решение о введении санкций в отношении лиц, которые будут признаны причастными к фальсификации результатов прошедших 9 августа выборов президента Белоруссии, а также в применении насилия к протестующим и нарушении прав человека. В соответствии с решением для этих лиц будет закрыт въезд в Эстонию.

«Цель введенных Эстонией фокусных санкций — осудить фальсификацию результатов выборов и насилие против мирных демонстрантов и обеспечить, чтобы ответственные за это лица не могли въехать в Эстонию», — заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас (цитата по сообщению пресс-службы правительства).

Точный список лиц, которые объявлены персонами нон грата, утвердит министр иностранных дел Эстонии.

19 августа глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран ЕС договорились ввести санкции против тех, кто применял жестокость в отношении протестующих во время протестов в Белоруссии или участвовал в фальсификациях. Однако Эстония стала первой страной, которая официально объявила о введении санкций в связи с фальсификацией итогов выборов в Белоруссии, которые, как отмечается в сообщении кабмина, Таллин не признает «ни свободными, ни честными».