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Эстония первой ввела санкции за события в Белоруссии

Точный список лиц, которые объявлены персонами нон грата, утвердит министр иностранных дел Эстонии
Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

Правительство Эстонии на заседании 27 августа приняло решение о введении санкций в отношении лиц, которые будут признаны причастными к фальсификации результатов прошедших 9 августа выборов президента Белоруссии, а также в применении насилия к протестующим и нарушении прав человека. В соответствии с решением для этих лиц будет закрыт въезд в Эстонию.

«Цель введенных Эстонией фокусных санкций — осудить фальсификацию результатов выборов и насилие против мирных демонстрантов и обеспечить, чтобы ответственные за это лица не могли въехать в Эстонию», — заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас (цитата по сообщению пресс-службы правительства).

Точный список лиц, которые объявлены персонами нон грата, утвердит министр иностранных дел Эстонии.

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Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

19 августа глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран ЕС договорились ввести санкции против тех, кто применял жестокость в отношении протестующих во время протестов в Белоруссии или участвовал в фальсификациях. Однако Эстония стала первой страной, которая официально объявила о введении санкций в связи с фальсификацией итогов выборов в Белоруссии, которые, как отмечается в сообщении кабмина, Таллин не признает «ни свободными, ни честными».

Кабмин Эстонии указал, что санкции в отношении Белоруссии вводятся скоординированно с Латвией и Литвой.

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Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявлял, что его ведомство подготовило список людей, которым его ведомство предлагает запретить въезд в страну в связи с протестами в Белоруссии. 26 августа советник Линкявичюса Раса Якилайтене сообщила, что МИД передал в МВД Литвы список из 118 человек, которым предлагается запретить въезд в Литву, однако окончательное решение пока не принято.

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Фотогалерея 
Фото: Евгений Малолетка / AP

На прошедших 9 августа в Белоруссии выборах президента многие избирательные участки были расположены в школах, а в участковые избирательные комиссии входили преподаватели этих школ. По официальным данным, оглашенным ЦИК Белоруссии, победу одержал Лукашенко, за которого отдали более 80% голосов, однако сторонники оппозиции заявили о массовой фальсификации результатов. Согласно их подсчетам, большинство участников выборов проголосовали за соперницу Лукашенко Светлану Тихановскую.

В первые дни акции протеста жестко подавлялись силовиками. По данным Следственного комитета Белоруссии, более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при задержании сотрудниками правоохранительных органов. Как минимум три человека в ходе акций протеста погибли, несколько десятков человек оппозиция считает пропавшими без вести.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Эстония, Белоруссия, санкции
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