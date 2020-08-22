Viber назвал закрытие офиса в Минске временным

В интервью Forbes гендиректор Rakuten Джамел Агауа сообщил, что компания решила закрыть минский офис, после того как 13 августа вооруженные люди в форме пришли в офисы «Яндекса» и Uber, которые находятся совсем рядом. По словам собеседника РБК, они представились сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии. Силовики не сообщили о цели визита, никого не задержали, а также не изъяли оборудование и документы.
«Мы решили эвакуировать наш офис ради безопасности. Потому что мы не знали, почему эти люди захватили офисы, мы не знали, было ли это связано с политикой», — рассказывал Агауа. По его словам, всего в Минске работают 120 человек, но из-за пандемии в офисе находились только 20 из них.
Агауа также сообщил, что во время протестов в Минске были арестованы двое сотрудников Viber и отец одного из работников. Все трое не принимали участия в акциях, один из них оказался рядом с местом, где задерживали протестующих, а другой был наблюдателем на избирательном участке. По словам Агауа, одного из задержанных освободили, второй получил серьезные травмы, он находится в больнице и все еще под арестом.
До того как в Белоруссии начались проблемы с интернетом, мессенджер зафиксировал пиковое использование за день, рассказал Агауа. Однако затем «около трех-четырех дней Viber то включался, то отключался из-за блокировки властями», сообщил он.
Проблемы с доступом в интернет возникли в Белоруссии 9 августа, в день выборов. Как передавал корреспондент РБК, через браузер не открывались поисковик Google, YouTube, некоторые местные сайты. Также наблюдались проблемы с загрузкой страниц Facebook и Twitter. В Telegram не загружались медиафайлы, не работали Instagram, банковские приложения. Затем перебои в отображении своих сайтов зафиксировал ряд российских СМИ. Утром 12 августа после трех дней перебоев у пользователей снова начали работать интернет-сервисы, однако 21 августа, как сообщила Белорусская ассоциация журналистов, Министерство информации страны ограничило доступ к сайтам ряда изданий и политических движений.
Белорусский оператор «Белтелеком» объяснил проблемы с доступом к интернету кибератаками из-за рубежа. Эксперты в разговоре с РБК не исключали, что к сбоям могли привести действия властей Белоруссии или других государств.