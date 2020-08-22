Viber назвал закрытие офиса в Минске временным

Руководство решило на время закрыть офис из-за отсутствия интернета и возможности убедиться в безопасности сотрудников, сообщили в Viber. Команда работала удаленно, но на этой неделе ее часть вернулась на рабочие места

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Закрытие офиса Viber в Минске — временная мера, которую предприняли ради безопасности сотрудников из-за проблем с интернетом в Белоруссии. Об этом говорится в сообщении сервиса, поступившем в РБК.

«На прошлой неделе в Белоруссии не было интернета и было еще сложнее получить достоверную информацию от нашей белорусской команды, проверить, в безопасности ли они», — заявила РБК директор по глобальному развитию владельца сервиса, компании Rakuten, Анна Знаменская.

Именно поэтому руководство решило на время закрыть офис и убедиться, что сотрудникам не нужно добираться туда из своих домов. По словам Знаменской, команда в это время работала удаленно.

«Со среды сотрудники начали возвращаться в офис, но не более 20% от всех сотрудников», — сказала она и добавила, что компания следит за ситуацией в Белоруссии.