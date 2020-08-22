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Протесты в Белоруссии ,  
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Viber назвал закрытие офиса в Минске временным

Руководство решило на время закрыть офис из-за отсутствия интернета и возможности убедиться в безопасности сотрудников, сообщили в Viber. Команда работала удаленно, но на этой неделе ее часть вернулась на рабочие места
Фото: Dado Ruvic / Reuters
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Закрытие офиса Viber в Минске — временная мера, которую предприняли ради безопасности сотрудников из-за проблем с интернетом в Белоруссии. Об этом говорится в сообщении сервиса, поступившем в РБК.

«На прошлой неделе в Белоруссии не было интернета и было еще сложнее получить достоверную информацию от нашей белорусской команды, проверить, в безопасности ли они», — заявила РБК директор по глобальному развитию владельца сервиса, компании Rakuten, Анна Знаменская.

Именно поэтому руководство решило на время закрыть офис и убедиться, что сотрудникам не нужно добираться туда из своих домов. По словам Знаменской, команда в это время работала удаленно.

Viber решил закрыть свой офис в Минске после визита силовиков в «Яндекс»
Общество
Джамел Агауа

«Со среды сотрудники начали возвращаться в офис, но не более 20% от всех сотрудников», — сказала она и добавила, что компания следит за ситуацией в Белоруссии.

В интервью Forbes гендиректор Rakuten Джамел Агауа сообщил, что компания решила закрыть минский офис, после того как 13 августа вооруженные люди в форме пришли в офисы «Яндекса» и Uber, которые находятся совсем рядом. По словам собеседника РБК, они представились сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии. Силовики не сообщили о цели визита, никого не задержали, а также не изъяли оборудование и документы.

«Мы решили эвакуировать наш офис ради безопасности. Потому что мы не знали, почему эти люди захватили офисы, мы не знали, было ли это связано с политикой», — рассказывал Агауа. По его словам, всего в Минске работают 120 человек, но из-за пандемии в офисе находились только 20 из них.

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Силовики покинули минский офис «Яндекса»
Общество
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Агауа также сообщил, что во время протестов в Минске были арестованы двое сотрудников Viber и отец одного из работников. Все трое не принимали участия в акциях, один из них оказался рядом с местом, где задерживали протестующих, а другой был наблюдателем на избирательном участке. По словам Агауа, одного из задержанных освободили, второй получил серьезные травмы, он находится в больнице и все еще под арестом.

До того как в Белоруссии начались проблемы с интернетом, мессенджер зафиксировал пиковое использование за день, рассказал Агауа. Однако затем «около трех-четырех дней Viber то включался, то отключался из-за блокировки властями», сообщил он.

Проблемы с доступом в интернет возникли в Белоруссии 9 августа, в день выборов. Как передавал корреспондент РБК, через браузер не открывались поисковик Google, YouTube, некоторые местные сайты. Также наблюдались проблемы с загрузкой страниц Facebook и Twitter. В Telegram не загружались медиафайлы, не работали Instagram, банковские приложения. Затем перебои в отображении своих сайтов зафиксировал ряд российских СМИ. Утром 12 августа после трех дней перебоев у пользователей снова начали работать интернет-сервисы, однако 21 августа, как сообщила Белорусская ассоциация журналистов, Министерство информации страны ограничило доступ к сайтам ряда изданий и политических движений.

Белорусский оператор «Белтелеком» объяснил проблемы с доступом к интернету кибератаками из-за рубежа. Эксперты в разговоре с РБК не исключали, что к сбоям могли привести действия властей Белоруссии или других государств.

Авторы: Анна Балашова, Наталия Анисимова
Теги: Viber, Белоруссия, Минск
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