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Протесты в Белоруссии ,  
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Минск обвинил четыре страны в попытке сменить власть в Белоруссии

За попыткой смены власти страны стоят «деструктивные силы», которые действовали под руководством Литвы, Польши, Чехии и Украины, заявил глава Минобороны Виктор Хренин. По его словам, страну в итоге удалось спасти от беззакония
Виктор Хренин
Виктор Хренин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

В Белоруссии была предпринята попытка незаконной смены власти, к которой причастны зарубежные страны. Об этом заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин, выступая на заседании министров государств — участников СНГ, стран — членов Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ, сообщает пресс-служба ведомства.

Хренин утверждает, что за попыткой сменить власть стоят «деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств, как Польша, Литва, Чехия и Украина». Однако, сообщил министр, страну удалось спасти от беззакония и произвола благодаря действиям президента Александра Лукашенко.

Латвия, Эстония и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата
Политика
Александр Лукашенко

Сейчас, утверждает министр, определенные силы на Западе, которые не смогли организовать «цветную революцию» в Белоруссии, «переходят уже фактически к формам и методам ведения гибридной войны», используя меры дипломатического и политико-экономического давления.

Глава Минобороны поблагодарил руководство России, Китая и других стран, которые «оказали помощь Республике Беларусь в непростое для нее время».

Лукашенко ранее неоднократно утверждал, что массовые протесты против результатов выборов главы государства в стране, начавшиеся после 9 августа, финансируются из-за рубежа. Он также назвал участников протестных акций овцами, которыми управляют из Польши, Великобритании и Чехии.

Белорусский президент обвинял страны Запада в намерении захватить Гродненскую область. По его словам, инициатива исходит от США, а специальный центр для захвата был создан в Польше. В Варшаве в ответ на это заверили, что не намерены нарушать территориальную целостность республики.

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Welt узнала об отказе ЕС вводить санкции против Лукашенко
Политика
Фото: Максим Гучек / БелТа / ТАСС

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12 августа власти Литвы, Латвии и Польши сообщили о готовности оказать помощь, чтобы остановить насилие против участников протестов. Для этого, как заявил президент Литвы Гитанас Науседа, Минск должен принять план из трех пунктов — отказаться от применения насилия к гражданам, освободить задержанных и возобновить диалог с гражданским обществом. В противном случае он пригрозил Белоруссии санкциями.

Многотысячный марш протеста в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото: Евгений Малолетка / AP

Позже ограничительные меры в отношении Лукашенко и еще 29 высокопоставленных официальных лиц Белоруссии ввели Литва, Латвия и Эстония. Их объявили персонами нон грата и запретили въезд в страны Балтии. В конце августа о планах применить санкции против республики заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Однако позже Die Welt написала, что против появления Лукашенко в санкционном списке выступили представители Германии, Франции и Италии, которые опасаются осложнения коммуникации с Минском.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Белоруссия, протесты, Минобороны
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