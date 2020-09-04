Минск обвинил четыре страны в попытке сменить власть в Белоруссии

За попыткой смены власти страны стоят «деструктивные силы», которые действовали под руководством Литвы, Польши, Чехии и Украины, заявил глава Минобороны Виктор Хренин. По его словам, страну в итоге удалось спасти от беззакония

Виктор Хренин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

В Белоруссии была предпринята попытка незаконной смены власти, к которой причастны зарубежные страны. Об этом заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин, выступая на заседании министров государств — участников СНГ, стран — членов Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ, сообщает пресс-служба ведомства.

Хренин утверждает, что за попыткой сменить власть стоят «деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств, как Польша, Литва, Чехия и Украина». Однако, сообщил министр, страну удалось спасти от беззакония и произвола благодаря действиям президента Александра Лукашенко.

Сейчас, утверждает министр, определенные силы на Западе, которые не смогли организовать «цветную революцию» в Белоруссии, «переходят уже фактически к формам и методам ведения гибридной войны», используя меры дипломатического и политико-экономического давления.

Глава Минобороны поблагодарил руководство России, Китая и других стран, которые «оказали помощь Республике Беларусь в непростое для нее время».