Минск обвинил четыре страны в попытке сменить власть в Белоруссии
В Белоруссии была предпринята попытка незаконной смены власти, к которой причастны зарубежные страны. Об этом заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин, выступая на заседании министров государств — участников СНГ, стран — членов Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ, сообщает пресс-служба ведомства.
Хренин утверждает, что за попыткой сменить власть стоят «деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств, как Польша, Литва, Чехия и Украина». Однако, сообщил министр, страну удалось спасти от беззакония и произвола благодаря действиям президента Александра Лукашенко.
Сейчас, утверждает министр, определенные силы на Западе, которые не смогли организовать «цветную революцию» в Белоруссии, «переходят уже фактически к формам и методам ведения гибридной войны», используя меры дипломатического и политико-экономического давления.
Глава Минобороны поблагодарил руководство России, Китая и других стран, которые «оказали помощь Республике Беларусь в непростое для нее время».