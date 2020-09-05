Цепкало объявил о создании за границей фондов помощи белорусам

В нескольких зарубежных странах создаются фонды помощи, которые будут работать с пострадавшими на фоне протестов жителями Белоруссии. Об этом сообщил незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало во время ответов на вопросы на своем YouTube-канале.

«Сейчас мы заняты формированием серии фондов помощи белорусам, которые оказались либо побиты, либо провели какое-то время в тюрьме, либо потеряли работу», — указал Цепкало.

Он уточнил, что по одному фонду уже зарегистрировано в Варшаве и на Украине, также идут процедуры регистрации в Латвии, Эстонии и Великобритании.

По словам Цепкало, его сторонники собирают «все свидетельства» преступлений режима действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Для того, чтобы собрать все в одно серьезное или в несколько серьезных уголовных дел против Лукашенко. С тем, чтобы можно было его судить, судить за рубежом», — заявил оппозиционер.