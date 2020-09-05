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Протесты в Белоруссии ,  
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Цепкало объявил о создании за границей фондов помощи белорусам

В нескольких зарубежных странах создаются фонды помощи, которые будут работать с пострадавшими на фоне протестов жителями Белоруссии. Об этом сообщил незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало во время ответов на вопросы на своем YouTube-канале.

«Сейчас мы заняты формированием серии фондов помощи белорусам, которые оказались либо побиты, либо провели какое-то время в тюрьме, либо потеряли работу», — указал Цепкало.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Он уточнил, что по одному фонду уже зарегистрировано в Варшаве и на Украине, также идут процедуры регистрации в Латвии, Эстонии и Великобритании.

По словам Цепкало, его сторонники собирают «все свидетельства» преступлений режима действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Для того, чтобы собрать все в одно серьезное или в несколько серьезных уголовных дел против Лукашенко. С тем, чтобы можно было его судить, судить за рубежом», — заявил оппозиционер.

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Ранее Цепкало говорил, что готовит документы в Международный суд в Гааге, чтобы инициировать над Лукашенко уголовный процесс, если тот «будет еще в течение месяца или до зимы держаться у власти». Он заявлял, что приказ силовикам о жестоком обращении с участниками протестов мог отдать только президент. По его словам, такой лидер «чужд Белоруссии с морально-этической точки зрения».

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Теги: протесты, Белоруссия, Валерий Цепкало
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