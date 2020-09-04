В Минске силовики задержали спевших «Марсельезу» в университете студентов

Студенты, ранее задержанные за участие в акциях протеста, в приёмной ректора Минского лингвистического университета (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В Белоруссии силовики задержали пятерых студентов, спевших «Марсельезу» в Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ). Об этом сообщает Tut.by.

По данным издания, учащиеся пели «Марсельезу» на английском языке с бело-красно-белым флагом в холле университета. Как рассказала белорусскому изданию одна из студенток, во время исполнения песни в учебное заведение «ворвался ОМОН» и начал «хватать парней».

Как пишет издание, задержанных студентов доставили в РУВД. На них составили протоколы по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Позднее их привезли обратно в вуз.

Позже пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова пояснила, что задержание проходило в рамках административного процесса сотрудниками милиции, ее слова передает белорусское издание Оnliner.