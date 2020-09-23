В Белоруссии задержали главного редактора «Нашей Нивы»
Главный редактор белорусской газеты «Наша Нива» Егор Мартинович задержан, сообщил РБК редактор сайта издания Андрей Дынько.
«Гулял с собакой утром, задержали, обыск дома идет. Было у нас интервью с «диджеем перемен», который рассказал, что в карцере на Окрестина его избивал замминистра внутренних дел [Александр] Барсуков. Вот по факту этой публикации дело», — сказал Дынько.
Как сообщила «Нашей Ниве» жена Мартиновича Адарья Гуштын, он является подозреваемым по ст. 188 УК РБ (клевета) и следующие три дня проведет в СИЗО.
РБК направил запрос в пресс-службу МВД Белоруссии.