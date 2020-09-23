В Белоруссии задержали главного редактора «Нашей Нивы»

В Минске 6 августа в Киевском сквере проходил организованный властями День открытых дверей учреждений дополнительного образования. Через некоторое время в сквер пришли кандидат в президенты Светлана Тихановская с представительницами объединенного штаба оппозиции Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой с группой поддерживающих их гражданами.

Когда они появились в сквере, диджеи Кирилл Галанов и Владислав Соколовский включили песню группы «Кино» «Перемен». Власти обвинили их в умышленном срыве праздничного концерта, «имея умысел на нарушение общественного порядка» и дали им по десять суток ареста за хулиганство и неповиновение.

21 августа звукорежиссера Соколовского снова задержали, однако позднее отпустили.

Соколовский рассказывал, что Барсуков заходил к нему в камеру после задержания. По его словам, в карцере он видел лицо замминистра мельком, однако потом по фото понял, что это был Барсуков. «Перемен хотели? Много людей вышло, много в больнице пострадавших и задержанных. Готовься, сядешь лет на десять», — цитировал Барсукова диджей. Он также говорил, что замминистра во время разговора дважды ударил его в спину.