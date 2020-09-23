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В Белоруссии задержали главного редактора «Нашей Нивы»

Егор Мартинович (в центре)
Егор Мартинович (в центре) (Фото: nashaniva / Telegram)

Главный редактор белорусской газеты «Наша Нива» Егор Мартинович задержан, сообщил РБК редактор сайта издания Андрей Дынько.

«Гулял с собакой утром, задержали, обыск дома идет. Было у нас интервью с «диджеем перемен», который рассказал, что в карцере на Окрестина его избивал замминистра внутренних дел [Александр] Барсуков. Вот по факту этой публикации дело», — сказал Дынько.

Как сообщила «Нашей Ниве» жена Мартиновича Адарья Гуштын, он является подозреваемым по ст. 188 УК РБ (клевета) и следующие три дня проведет в СИЗО. 

РБК направил запрос в пресс-службу МВД Белоруссии.

Марш оппозиции в Минске. Фоторепортаж
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В Минске 6 августа в Киевском сквере проходил организованный властями День открытых дверей учреждений дополнительного образования. Через некоторое время в сквер пришли кандидат в президенты Светлана Тихановская с представительницами объединенного штаба оппозиции Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой с группой поддерживающих их гражданами.

Когда они появились в сквере, диджеи Кирилл Галанов и Владислав Соколовский включили песню группы «Кино» «Перемен». Власти обвинили их в умышленном срыве праздничного концерта, «имея умысел на нарушение общественного порядка» и дали им по десять суток ареста за хулиганство и неповиновение.

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21 августа звукорежиссера Соколовского снова задержали, однако позднее отпустили.

Соколовский рассказывал, что Барсуков заходил к нему в камеру после задержания. По его словам, в карцере он видел лицо замминистра мельком, однако потом по фото понял, что это был Барсуков. «Перемен хотели? Много людей вышло, много в больнице пострадавших и задержанных. Готовься, сядешь лет на десять», — цитировал Барсукова диджей. Он также говорил, что замминистра во время разговора дважды ударил его в спину.

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