В Минске спустя десять дней нашли тело пропавшего участника протестов

В Минске нашли мертвым 28-летнего участника акций протеста Никиту Кривцова, который пропал 12 августа. Об этом сообщает «Наша Нiва».

По информации издания, тело минчанина со следами избиения обнаружили в лесу в Партизанском районе столицы.

Его супруга Елена Кривцова в беседе с русской службой Би-би-си сказала: «Насчет того, был он избит или нет, еще неизвестно». «Завтра поедем на познание», — добавила она.

По данным Euroradio, тело Кривцова обнаружили волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел». «Никита Кривцов — последний в списке пропавших без вести участников массовых акций протеста 9-13 августа», — сообщает радиостанция.

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