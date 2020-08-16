Лукашенко в ходе митинга отверг проведение повторных выборов

Если Белоруссия пойдет на поводу тех, кто требует провести повторные выборы президента, она «сорвется в штопор» и «погибнет как государство», заявил Лукашенко. По его словам, фальсификации с результатом более 80% «не может быть»

Александр Лукашенко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг возможность проведения повторных выборов главы республики. Об этом он заявил на митинге в свою поддержку в Минске, трансляцию мероприятия вело местное «Радио Свобода».

«Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина <...> приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них — мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль! Мы погибнем как государство, как народ, как нация», — заявил он.

По его словам, фальсификации с результатом более 80% «не может быть». «Я стою здесь, как перед богом. Выборы состоялись», — сказал Лукашенко.

Он заявил, что «никогда не предавал» и не предаст Белоруссию. «Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я этого не позволю», — заявил президент.