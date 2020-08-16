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Лукашенко в ходе митинга отверг проведение повторных выборов

Если Белоруссия пойдет на поводу тех, кто требует провести повторные выборы президента, она «сорвется в штопор» и «погибнет как государство», заявил Лукашенко. По его словам, фальсификации с результатом более 80% «не может быть»
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг возможность проведения повторных выборов главы республики. Об этом он заявил на митинге в свою поддержку в Минске, трансляцию мероприятия вело местное «Радио Свобода».

«Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина <...> приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них — мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль! Мы погибнем как государство, как народ, как нация», — заявил он.

По его словам, фальсификации с результатом более 80% «не может быть». «Я стою здесь, как перед богом. Выборы состоялись», — сказал Лукашенко.

Он заявил, что «никогда не предавал» и не предаст Белоруссию. «Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я этого не позволю», — заявил президент.

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Александр Лукашенко выступает на митинге своих сторонников на площади Независимости в Минске

Свое выступление он закончил словами: «Я стою перед вами на коленях! Впервые в своей жизни. Вы это заслужили!» После этого Лукашенко попрощался и ушел в Дом правительства в сопровождении своего сына Николая.

О проведении митинга в поддержку Лукашенко на площади Независимости объявила накануне провластная общественная организация «Белая Русь». «На нем соберутся силы, поддерживающие государственный курс. На митинге соберутся все те, кому дорога Родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря», — говорилось в ее сообщении.

В то же время местный портал Tut.by сообщил, что в митинге в поддержку Лукашенко принуждали участвовать бюджетников и военных. Людям угрожали увольнением, «запугивали тем, что при смене власти им светит тюрьма», а на тех, кто отказывался, «составляли списки», сообщили читатели портала.

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Выборы президента Белоруссии завершились 9 августа. По данным республиканской ЦИК, на них победил Лукашенко, набравший 80% голосов. Его основной соперник, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, получила чуть более 10%. Ее сторонники обвинили власти страны в фальсификации результатов голосования. По оценкам штаба Тихановской, она набрала 70–80% голосов.

После выборов президента, с вечера 9 августа, в Минске и других городах Белоруссии начались акции протеста. Их участники требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов. В первые дни митингов силовики использовали для разгона демонстрантов светошумовые гранаты, дубинки и резиновые пули. Тысячи человек были задержаны, пострадали десятки демонстрантов и журналистов.

С 13 августа задержания на протестах в Белоруссии прекратились. В республике проходят мирные акции протеста: люди выстраиваются в так называемые цепочки солидарности и проводят шествия.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Александр Лукашенко, выборы президента Белоруссии
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