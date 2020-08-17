Лукашенко отказался проводить новые выборы главы Белоруссии под давлением

Александр Лукашенко (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) напомнил, что выступает против проведения в стране новых выборов президента. Его слова передает Sputnik-Беларусь.

«Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их [выборов] не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все», — подчеркнул он.

Накануне во время митинга в его поддержку Лукашенко заявил, что Белоруссия не пойдет на поводу у западных стран, которые требуют провести новые выборы. «Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина <...> приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль! Мы погибнем как государство, как народ, как нация», — сказал Лукашенко.

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