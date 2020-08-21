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Протесты в Белоруссии ,  
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Тихановская отказалась от выдвижения в президенты в случае новых выборов

Светлана Тихановская заявила, что «более чем наелась» политикой и не планирует вновь выставлять кандидатуру на выборах. Ранее при выдвижении своей основной задачей в случае победы она называла организацию новых честных выборов
Фото: EPA / STR / ТАСС
Фото: EPA / STR / ТАСС

Светлана Тихановская, соперница Александра Лукашенко на прошедших в Белоруссии выборах президента, в интервью польскому телеканалу «Белсат» заявила, что в случае назначения новых выборов не будет выдвигаться на пост президента.

Изначально на пост президента планировал выдвинуться ее муж, оппозиционер Сергей Тихановский, однако в конце мая он был задержан силовиками и отправлен под арест. Отвечая на вопрос, будет ли она или ее муж выдвигаться в президенты на новых выборах, Тихановская ответила: «Безусловно, освобождение политзаключенных — это требование всех бастующих, всего белорусского народа. Я не планирую сама [выдвигаться]» (цитата по Tut.by. — РБК).

Корреспондент уточнил у нее: «Уже наелись этой политикой?». «Более чем», — ответила она.

Сергея Тихановского, известного видеоблогера, задержали в конце мая в Гродно, против него и еще нескольких человек было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел. Это произошло вскоре после того, как он попытался подать документы на регистрацию в качестве кандидата на президентских выборах. Уже после задержания Тихановскому предъявили также обвинения по ст. 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).

В результате кандидатом на президентских выборах в Белоруссии стала его супруга Светлана Тихановская. При выдвижении она изначально заявляла, что ее цель — это освобождение всех политзаключенных, в том числе других потенциальных участников президентских выборов — например, Виктора Бабарико. После их освобождения Тихановская обещала незамедлительно провести новые президентские выборы. О планах своего участия в них она не заявляла.

Главным противником Лукашенко на выборах стала Светлана Тихановская
Политика
Светлана Тихановская

ЦИК Белоруссии заявляла, что она набрала 10,1% голосов, однако Тихановская и ее штаб с этими данными не согласились. Согласно данным независимых экзитполов и штаба Тихановской, на некоторых участках ее результат доходил до 70–80%. Результаты, объявленный ЦИК, в штабе Тихановской называли «абсурдными» и оторванными от действительности. 10 августа Тихановская покинула Белоруссию, сейчас она находится в Литве. «Я безумно люблю свою Родину и очень хочу туда вернуться. И я вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать себя в безопасности», — сказала Тихановская 21 августа в очередном видеообращении.

Многотысячная акция протеста в Минске. Фоторепортаж
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В день выборов в Белоруссии начались массовые протесты, усилившиеся после объявления официальных предварительных итогов голосования. В Минске, население которого составляет немногим более 1,9 млн человек, самая массовая акция, прошедшая 16 августа, собрала по некоторым оценкам, до 200 тыс. человек. Прошедший в тот же день митинг у дома правительства в поддержку Александра Лукашенко, по оценкам корреспондента РБК, посетили только несколько тысяч человек, однако МВД страны официально заявило о 65 тыс. участников.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Светлана Тихановская, Белоруссия
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