Тихановская отказалась от выдвижения в президенты в случае новых выборов

Светлана Тихановская заявила, что «более чем наелась» политикой и не планирует вновь выставлять кандидатуру на выборах. Ранее при выдвижении своей основной задачей в случае победы она называла организацию новых честных выборов

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Светлана Тихановская, соперница Александра Лукашенко на прошедших в Белоруссии выборах президента, в интервью польскому телеканалу «Белсат» заявила, что в случае назначения новых выборов не будет выдвигаться на пост президента.

Изначально на пост президента планировал выдвинуться ее муж, оппозиционер Сергей Тихановский, однако в конце мая он был задержан силовиками и отправлен под арест. Отвечая на вопрос, будет ли она или ее муж выдвигаться в президенты на новых выборах, Тихановская ответила: «Безусловно, освобождение политзаключенных — это требование всех бастующих, всего белорусского народа. Я не планирую сама [выдвигаться]» (цитата по Tut.by. — РБК).

Корреспондент уточнил у нее: «Уже наелись этой политикой?». «Более чем», — ответила она.

Сергея Тихановского, известного видеоблогера, задержали в конце мая в Гродно, против него и еще нескольких человек было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел. Это произошло вскоре после того, как он попытался подать документы на регистрацию в качестве кандидата на президентских выборах. Уже после задержания Тихановскому предъявили также обвинения по ст. 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).



В результате кандидатом на президентских выборах в Белоруссии стала его супруга Светлана Тихановская. При выдвижении она изначально заявляла, что ее цель — это освобождение всех политзаключенных, в том числе других потенциальных участников президентских выборов — например, Виктора Бабарико. После их освобождения Тихановская обещала незамедлительно провести новые президентские выборы. О планах своего участия в них она не заявляла.