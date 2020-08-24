Оппозиция потребовала проверить видео с вооруженным сыном Лукашенко

Мария Колесникова (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Кадры, на которых 15-летний сын Александра Лукашенко, Николай, выходит из вертолета с оружием в руках, должны стать поводом для проверки компетентных органов. Об этом заявила представитель объединенного штаба Светланы Тихановской и член координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова в ходе заседания совета, передает корреспондент РБК.

«Хотелось бы обратить внимание на то, что факт передачи оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов», — сказала она.

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