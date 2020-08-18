Митингующие у театра в Минске встретили главу Минкультуры криками «Позор»

При этом Бондарь не ответил на вопрос участников труппы о причинах увольнения директора, отмечает Tut.by. Его обязанности будет исполнять Валерий Громада, которого в марте назначили замминистра культуры.
По оценкам издания, всего у театра, чтобы поддержать Латушко и коллектив, собралось около 500 человек. В их числе была и глава штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико Мария Колесникова.
Павел Латушко с 2009 по 2012 годы возглавлял Минкультуры республики. Руководителем Купаловского театра его назначили в 2019 году. 17 августа пресс-служба театра объявила о досрочном прекращении трудового договора с Латушко. После этого актеры совместно со старшим режиссером Николаем Пинигиным записали видеообращение, в котором заявили о своей готовности защищать Латушко и любого другого сотрудника.
Днем 13 августа коллектив театра потребовал прекратить насилие в отношении протестующих, провести пересчет голосов на выборах президента и объявила о забастовке. На следующий день после обращения в поддержку протестующих выступил и Латушко. По данным Tut.by, вскоре после этого директора вызвали в Минкультуры, его встреча с Бондарем продлилась почти час. Ее подробности издание не приводит.
Два дня спустя Латушко подписал открытое обращение к белорусам, в частности к армии, авторы которого призвали к отставке и возбуждению дел против тех, кто отдавал приказы об избиении людей.
С 9 августа, после окончания голосования на выборах, жители Белоруссии начали выходить на протесты. В первые дни акции сопровождались столкновениями с силовиками, те применяли в отношении протестующих светошумовые гранаты, дубинки и резиновые пули, чтобы разогнать людей. Тысячи человек были задержаны, десятки пострадали. В последние дни протесты проходят спокойно, люди выстраиваются в «цепочки солидарности». К протестующим присоединились рабочие крупных белорусских предприятий.