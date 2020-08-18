Митингующие у театра в Минске встретили главу Минкультуры криками «Позор»

Министр не стал объяснять причины увольнения директора Купаловского театра, который выступил в поддержку протестующих, и объявил о назначении нового руководителя

Юрий Бондарь (в центре) (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Министр культуры Белоруссии Юрий Бондарь прибыл в Купаловский театр в Минске на встречу с труппой. Как передает Tut.by, люди собрались возле здания еще до приезда министра, они держали плакаты с цитатами поэта Янки Купалы.

Бондарь приехал в театр, директора которого Павла Латушко уволили накануне, около 11:00, на улице его встретили криками «Позор!».

В ходе собрания глава Минкультуры заявил, что намерен обсудить работу театра в будущем сезоне.

Как передает «Радио Свобода», актеры подали Бондарю заявления об увольнении и потребовали от министерства в течение дня решить вопрос о восстановлении Латушко в должности. Бондарь в ответ на это заявил, что Латушко уволили на законных основаниях, а у театра будет новый руководитель, назначенный Минкультуры.