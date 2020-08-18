Митингующие у театра в Минске встретили главу Минкультуры криками «Позор»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 73,43 (+0,46) Инвестиции, 12:42
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 87,34 (+0,87) Инвестиции, 12:42
«Локомотив» отреагировал на информацию об аренде Смолова в «Фенербахче» Спорт, 12:54 Как спрос на продукты питания в России поменялся из-за COVID Pro, 12:49 ЦБ предупредил о предлагающих вложиться в вакцину от COVID-19 мошенниках Финансы, 12:47 Гибрид с молоком: как генетика влияет на вкус и стоимость продуктов Экономика инноваций, 12:44  Китайская вакцина от коронавируса поступит на рынок в конце декабря Общество, 12:40 Какой должна быть инфраструктура для жизни делового человека РБК Стиль и Поклонная 9, 12:35 «Даже легенды ошибаются». Почему Уоррен Баффет купит биткоин Крипто, 12:34 Меркель обсудила с Путиным отказ Белоруссии от насилия на протестах Политика, 12:28 Умер родственник и полный тезка писателя Бориса Пастернака Общество, 12:28 МИД Польши предупредил об угрозе связать Белоруссию с Россией санкциями Политика, 12:19 Диплом мечты: когда образовательный кредит пойдет на пользу РБК и Сбербанк, 12:06 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 12:04 НАМИ полностью рассекретил дизайн первого внедорожника Aurus Авто, 12:02 Судмедэксперт в суде назвал причины смерти погибшего в аварии с Ефремовым Общество, 12:00
Выборы в Белоруссии ,  
0 

Митингующие у театра в Минске встретили главу Минкультуры криками «Позор»

Министр не стал объяснять причины увольнения директора Купаловского театра, который выступил в поддержку протестующих, и объявил о назначении нового руководителя
Юрий Бондарь (в центре)
Юрий Бондарь (в центре) (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Министр культуры Белоруссии Юрий Бондарь прибыл в Купаловский театр в Минске на встречу с труппой. Как передает Tut.by, люди собрались возле здания еще до приезда министра, они держали плакаты с цитатами поэта Янки Купалы.

Бондарь приехал в театр, директора которого Павла Латушко уволили накануне, около 11:00, на улице его встретили криками «Позор!».

В ходе собрания глава Минкультуры заявил, что намерен обсудить работу театра в будущем сезоне.

Как передает «Радио Свобода», актеры подали Бондарю заявления об увольнении и потребовали от министерства в течение дня решить вопрос о восстановлении Латушко в должности. Бондарь в ответ на это заявил, что Латушко уволили на законных основаниях, а у театра будет новый руководитель, назначенный Минкультуры.

Экс-министр культуры Белоруссии потерял работу после поддержки протестов
Политика
Павел Латушко

При этом Бондарь не ответил на вопрос участников труппы о причинах увольнения директора, отмечает Tut.by. Его обязанности будет исполнять Валерий Громада, которого в марте назначили замминистра культуры.

Читайте на РБК Pro
Как ставка на одного суперуправленца загнала Fiat в тупик — Bloomberg Все будет TikTok: как китайский стартап стал вторым по стоимости в мире Вечеринка среди швейных машинок: как запустить свой бренд одежды Поручим это Китаю: почему в России почти не выращивают рыбу

По оценкам издания, всего у театра, чтобы поддержать Латушко и коллектив, собралось около 500 человек. В их числе была и глава штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико Мария Колесникова.

Акции в поддержку белорусов в городах мира. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Павел Латушко с 2009 по 2012 годы возглавлял Минкультуры республики. Руководителем Купаловского театра его назначили в 2019 году. 17 августа пресс-служба театра объявила о досрочном прекращении трудового договора с Латушко. После этого актеры совместно со старшим режиссером Николаем Пинигиным записали видеообращение, в котором заявили о своей готовности защищать Латушко и любого другого сотрудника.

Днем 13 августа коллектив театра потребовал прекратить насилие в отношении протестующих, провести пересчет голосов на выборах президента и объявила о забастовке. На следующий день после обращения в поддержку протестующих выступил и Латушко. По данным Tut.by, вскоре после этого директора вызвали в Минкультуры, его встреча с Бондарем продлилась почти час. Ее подробности издание не приводит.

Два дня спустя Латушко подписал открытое обращение к белорусам, в частности к армии, авторы которого призвали к отставке и возбуждению дел против тех, кто отдавал приказы об избиении людей.

С 9 августа, после окончания голосования на выборах, жители Белоруссии начали выходить на протесты. В первые дни акции сопровождались столкновениями с силовиками, те применяли в отношении протестующих светошумовые гранаты, дубинки и резиновые пули, чтобы разогнать людей. Тысячи человек были задержаны, десятки пострадали. В последние дни протесты проходят спокойно, люди выстраиваются в «цепочки солидарности». К протестующим присоединились рабочие крупных белорусских предприятий.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Белоруссия, Минск, театр
Материалы по теме
Поддержавший протесты посол Белоруссии в Словакии подал в отставку
Политика
Минздрав Белоруссии сообщил о гибели двух человек в ходе акций протеста
Общество
Глава Минздрава Белоруссии уехал от протестующих под крики «Позор!»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter