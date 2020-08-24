Протесты в Белоруссии , 24 авг, 11:18
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Минск заявил о перехвате шаров с антигосударственной символикой из Литвы
Министерство обороны Белоруссии зафиксировало попытку нарушить воздушное пространство республики со стороны Литвы. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Как утверждает министерство, «провокация» произошла 23 августа в 19:30 в деревне Волковщина Ошмянского района, который граничит с Литвой. «С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой», — говорится в сообщении.
Полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия благодаря экипажам вертолетов МИ-24 из состава дежурных сил ПВО, заявили в Минобороны.
Ведомство направило материалы об инциденте в МИД республики для подготовки ноты Литве.
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