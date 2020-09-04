Тихановская обратилась за помощью к ООН

Лидер белорусской оппозиции призывает отправить в страну специальную мониторинговую миссию и ввести персональные санкции против тех, кто ответственен за нарушения прав человека

Светлана Тихановская (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Совет Безопасности ООН (СБ ООН) по инициативе Эстонии проводит неформальное виртуальное совещание по ситуации в Белоруссии. На мероприятии выступила один из лидеров белорусской оппозиции, Светлана Тихановская, соперница Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах. Она обратилась к международному сообществу с просьбой о помощи. Прямую трансляцию ведет РБК.

«Мы просим ООН осудить применение насилия силовиками в Белоруссии против протестующих, созвать специальное совещание Совета по правам человека, для того чтобы обсудить ситуацию с правами человека в Белоруссии, и направить в страну международную мониторинговую миссию, чтобы зафиксировать сложившуюся ситуацию», — сказала Тихановская.

В числе требований Тихановской к властям Белоруссии — немедленное освобождение политических заключенных, в числе которых ее муж Сергей Тихановский, претендент на участие в президентских выборах Виктор Бабарико, оппозиционер Павел Северинец и другие. Кроме того, она потребовала прекратить преследование других членов оппозиции, таких как Павел Латушко и Светлана Алексиевич, ставших фигурантами дела о призывах к смене власти.

«Я призываю международное сообщество использовать все механизмы для прекращения насилия, включая индивидуальные санкции против тех, кто участвовал в фальсификации выборов и совершил преступления против человечности», — обратилась Тихановская к представителям других стран.