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Тихановская обратилась за помощью к ООН

Лидер белорусской оппозиции призывает отправить в страну специальную мониторинговую миссию и ввести персональные санкции против тех, кто ответственен за нарушения прав человека
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Совет Безопасности ООН (СБ ООН) по инициативе Эстонии проводит неформальное виртуальное совещание по ситуации в Белоруссии. На мероприятии выступила один из лидеров белорусской оппозиции, Светлана Тихановская, соперница Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах. Она обратилась к международному сообществу с просьбой о помощи. Прямую трансляцию ведет РБК.

«Мы просим ООН осудить применение насилия силовиками в Белоруссии против протестующих, созвать специальное совещание Совета по правам человека, для того чтобы обсудить ситуацию с правами человека в Белоруссии, и направить в страну международную мониторинговую миссию, чтобы зафиксировать сложившуюся ситуацию», — сказала Тихановская.

В числе требований Тихановской к властям Белоруссии — немедленное освобождение политических заключенных, в числе которых ее муж Сергей Тихановский, претендент на участие в президентских выборах Виктор Бабарико, оппозиционер Павел Северинец и другие. Кроме того, она потребовала прекратить преследование других членов оппозиции, таких как Павел Латушко и Светлана Алексиевич, ставших фигурантами дела о призывах к смене власти.

«Я призываю международное сообщество использовать все механизмы для прекращения насилия, включая индивидуальные санкции против тех, кто участвовал в фальсификации выборов и совершил преступления против человечности», — обратилась Тихановская к представителям других стран.

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Светлана Тихановская

Тихановская заявила, что Лукашенко не является легитимным представителем Белоруссии и оппозиция готова начать диалог со всеми странами, признающими суверенитет страны.

Совещание в ООН, созванное по инициативе Эстонии, МИД России называл «грубым вмешательством» в дела суверенного государства. Захарова отметила, что ситуация в республике не представляет угрозу миру и безопасности, а любое рассмотрение проблемы в рамках ООН должно проходить по запросу официальных властей.

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Массовые протестные акции в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов, на которых Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80% голосов, а единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — чуть больше 10%. Оппозиция настаивает на том, что результаты выборов были сфальсифицированы и победу на них одержала Тихановская.

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Общество
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Тихановская в случае прихода к власти обещает организовать новые президентские выборы с участием всех независимых кандидатов, в том числе тех, которые сейчас находятся под стражей. Она подчеркивала, что оппозиция не стремится к изменению внешней политики, а протесты не связаны с антироссийским курсом.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Светлана Тихановская, ООН, Белоруссия
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