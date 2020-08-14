Работники МТЗ пошли в центр Минска после разговора с премьер-министром

По информации белорусского издания «Наша нива», собрание работников завода происходило за проходной, куда журналистов не пропустили. После собрания рабочие и директор завода вышли к журналистам. Директор сообщил, что первая смена МТЗ прекратила работу и неизвестно, приступит ли к работе вторая.

Главным требованием рабочих было немедленное реформирование силовых структур и увольнение виновных в избиении, вторым требованием была смена власти в стране, уточнило издание «Наша нива».

На проспекте Независимости, который ведет к площади Независимости и Дому правительства, уже проходит шествие солидарности, судя по публикациям местных Telegram-каналов. Сотни людей с цветами идут по тротуарам, проезжая часть пока свободна для движения автомобилей.

Массовые протесты начались в городах Белоруссии и ее столице в ночь на 10 августа, сразу же после закрытия избирательных участков. Сначала официальные экзитполы, а затем и ЦИК отдали Александру Лукашенко победу на выборах с результатом 80%. Штаб его главной соперницы Светланы Тихановской заявил, что, по подсчетам оппозиции, Тихановская получила от 70 до 80% голосов.

Первые дни протестов сопровождались жестокими столкновениями с силами правопорядка, фотографии и видео избиений как участников акций протеста, так и случайных людей заполнили белорусские соцсети, тысячи человек были задержаны. Люди стали выходить на акции солидарности, организовывать «живые цепи», в Сети распространились призывы начать общенациональную забастовку.

13 августа стало первым днем протестов, когда против их участников не применялись многочисленные силы ОМОНа, внутренних войск и милиции. В тот день и 14 августа на многих предприятиях прошли митинги и акции солидарности, однако в полноценные забастовки с остановкой производства они не переросли.