Работники МТЗ пошли в центр Минска после разговора с премьер-министром
Бастующие работники Минского тракторного завода пошли колонной в центр Минска, к площади Независимости, где находится Дом правительства республики, передает Tut.by. По информации издания, колонна движется по проезжей части. В голове колонны ее участники несут плакат «Мы — работники МТЗ. Мы не овцы, не быдло, не народец».
Информацию о шествии подтверждает «Sputnik Беларусь».
Ранее на предприятие приехал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, он решил пообщаться с сотрудниками завода без журналистов. Судя по фотографии Telegram-канала «Беларусь головного мозга», беседа премьера с рабочими МТЗ в отсутствие журналистов состоялась, однако по фото неясно, сколько человек беседовали с главой правительства.
Ранее в пресс-службе завода РБК рассказали, что несколько цехов прекратили работать из-за несанкционированного митинга сотрудников. «Основные цеха работают, отгрузка продукции продолжается», — отметила представитель завода.