Работники МТЗ пошли в центр Минска после разговора с премьер-министром

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 73,22 (-0,39) Инвестиции, 14:58
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 86,41 (-0,63) Инвестиции, 14:58
Bloomberg сообщил о сильнейшем сокращении состояния Трампа Бизнес, 17:27 Инвесторы продолжили распродажу долгов Белоруссии из-за угрозы санкций Инвестиции, 17:26 В соцсетях опубликовали видео протеста сотрудников минского метрополитена Политика, 17:25 Путин назвал недопустимым шантаж и диктат в зоне Персидского залива Политика, 17:19 «Урал» подписал контракт с бывшим футболистом московского «Динамо» Спорт, 17:18 Полиция завела уголовное дело о хищении активов «ВСМПО-Ависма» Общество, 17:18 Протестный Telegram-канал Белоруссии сообщил о деле против создателя Политика, 17:17 Шествие рабочих минских заводов в центр города. Видео Политика, 17:13 5 мифов об ЭДО: что мешает бизнесу перейти на электронные документы Pro, 17:02 Наталья Виртуозова об экономики маленьких городов Подмосковья Социальная экономика, 16:53  Kia рассказала о новом Sorento для России Авто, 16:47 Названы европейские столицы с наибольшим ростом стоимости аренды жилья Недвижимость, 16:45 Российский Су-27 перехватил самолеты США над Черным морем Общество, 16:43 СМИ узнали об интересе «Наполи» к капитану «Спартака» Спорт, 16:37
Выборы в Белоруссии ,  
0 

Работники МТЗ пошли в центр Минска после разговора с премьер-министром

Успокаивать рабочих, которые остановили работу нескольких цехов Минского тракторного завода, приезжал премьер Роман Головченко. Однако протестующие двинулись колонной в центр столицы Белоруссии
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Бастующие работники Минского тракторного завода пошли колонной в центр Минска, к площади Независимости, где находится Дом правительства республики, передает Tut.by. По информации издания, колонна движется по проезжей части. В голове колонны ее участники несут плакат «Мы — работники МТЗ. Мы не овцы, не быдло, не народец».

Информацию о шествии подтверждает «Sputnik Беларусь».

Ранее на предприятие приехал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, он решил пообщаться с сотрудниками завода без журналистов. Судя по фотографии Telegram-канала «Беларусь головного мозга», беседа премьера с рабочими МТЗ в отсутствие журналистов состоялась, однако по фото неясно, сколько человек беседовали с главой правительства.

Премьер Белоруссии приехал к протестующим работникам тракторного завода
Общество
Фото: Сергей Гриц / AP

Ранее в пресс-службе завода РБК рассказали, что несколько цехов прекратили работать из-за несанкционированного митинга сотрудников. «Основные цеха работают, отгрузка продукции продолжается», — отметила представитель завода.

По информации белорусского издания «Наша нива», собрание работников завода происходило за проходной, куда журналистов не пропустили. После собрания рабочие и директор завода вышли к журналистам. Директор сообщил, что первая смена МТЗ прекратила работу и неизвестно, приступит ли к работе вторая.

Главным требованием рабочих было немедленное реформирование силовых структур и увольнение виновных в избиении, вторым требованием была смена власти в стране, уточнило издание «Наша нива».

Читайте на РБК Pro
Как не обижаться на работу: Марисса Майер — о риске выгорания Меньше секса: как устаревшие принципы губят Victoria’s Secret — Bloomberg «Собеседования — прошлый век»: Дон Тапскотт — об эффективном рекрутинге Видишь, я дарю: как заработать на необычных корпоративных подарках

Забастовки в Белоруссии. Что важно знать
Политика
Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

На проспекте Независимости, который ведет к площади Независимости и Дому правительства, уже проходит шествие солидарности, судя по публикациям местных Telegram-каналов. Сотни людей с цветами идут по тротуарам, проезжая часть пока свободна для движения автомобилей.

Массовые протесты начались в городах Белоруссии и ее столице в ночь на 10 августа, сразу же после закрытия избирательных участков. Сначала официальные экзитполы, а затем и ЦИК отдали Александру Лукашенко победу на выборах с результатом 80%. Штаб его главной соперницы Светланы Тихановской заявил, что, по подсчетам оппозиции, Тихановская получила от 70 до 80% голосов.

Первые дни протестов сопровождались жестокими столкновениями с силами правопорядка, фотографии и видео избиений как участников акций протеста, так и случайных людей заполнили белорусские соцсети, тысячи человек были задержаны. Люди стали выходить на акции солидарности, организовывать «живые цепи», в Сети распространились призывы начать общенациональную забастовку.

13 августа стало первым днем протестов, когда против их участников не применялись многочисленные силы ОМОНа, внутренних войск и милиции. В тот день и 14 августа на многих предприятиях прошли митинги и акции солидарности, однако в полноценные забастовки с остановкой производства они не переросли.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Минск, забастовка, правительство
Материалы по теме
Часть цехов Минского тракторного завода перестала работать из-за митингов
Общество
Премьер Белоруссии приехал к протестующим работникам тракторного завода
Общество
Забастовки в Белоруссии. Что важно знать
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter