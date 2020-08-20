Координационный совет белорусской оппозиции сообщил о расширении состава

Акция сторонников оппозиции в Минске (Фото: Misha Friedman / Getty Images)

Координационный совет оппозиции Белоруссии (КС) сообщил о решении расширить состав организации. Об этом говорится на официальном сайте совета.

«Принято решение о расширении состава КС для включения в него большего количества профессионалов, готовых работать для разрешения политического кризиса», — указано в сообщении.

КС также сообщил, что направил официальные обращения в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, МВД и КГБ Белоруссии с просьбой срочно провести переговоры для обсуждения методов реализации требований, прописанных в резолюции совета.

Ранее генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что против координационного совета возбуждено уголовное дело. По его словам, деятельность КС направлена на захват государственной власти и на причинение вреда национальной безопасности страны. Спустя несколько часов член президиума КС Максим Знак сообщил о выходе нескольких человек из состава совета.