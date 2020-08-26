Суд назначил председателю стачкома минского завода 10 суток ареста

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Суд Заводского района Минска назначил председателю стачечного комитета Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Александру Лавриновичу десять суток административного ареста. Об этом сообщают правозащитный центр «Весна» и издание «Sputnik Беларусь» со ссылкой на его адвоката.

«Его (Лавриновича. — РБК) обвинили по ч. 1 и 2 ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях. Это за участие в митинге 23 августа и за то, что он на территории завода собирал подписи и проводил незаконные собрания», — сказал он.

Представители МЗКТ не подтвердили РБК данную информацию. В суде Заводского района Минска не смогли предоставить комментарий на данную тему.