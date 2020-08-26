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Протесты в Белоруссии ,  
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Суд назначил председателю стачкома минского завода 10 суток ареста

Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

Суд Заводского района Минска назначил председателю стачечного комитета Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Александру Лавриновичу десять суток административного ареста. Об этом сообщают правозащитный центр «Весна» и издание «Sputnik Беларусь» со ссылкой на его адвоката.

«Его (Лавриновича. — РБК) обвинили по ч. 1 и 2 ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях. Это за участие в митинге 23 августа и за то, что он на территории завода собирал подписи и проводил незаконные собрания», — сказал он.

Представители МЗКТ не подтвердили РБК данную информацию. В суде Заводского района Минска не смогли предоставить комментарий на данную тему.

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Ранее Заводской суд приговорил к десяти суткам административного ареста члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Ольгу Ковалькову. Согласно протоколу, она участвовала в протестной акции перед входом Минского тракторного завода, призывала к забастовке, а также обсуждала с рабочими деятельность органов госуправления и политическую ситуацию в Белоруссии.

Аналогичный приговор вынесли лидеру стачечного комитета Минского тракторного завода Сергею Дылевскому. Их обоих задержали 24 августа.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Теги: Белоруссия
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