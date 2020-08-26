Суд назначил председателю стачкома минского завода 10 суток ареста
Суд Заводского района Минска назначил председателю стачечного комитета Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Александру Лавриновичу десять суток административного ареста. Об этом сообщают правозащитный центр «Весна» и издание «Sputnik Беларусь» со ссылкой на его адвоката.
«Его (Лавриновича. — РБК) обвинили по ч. 1 и 2 ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях. Это за участие в митинге 23 августа и за то, что он на территории завода собирал подписи и проводил незаконные собрания», — сказал он.
Представители МЗКТ не подтвердили РБК данную информацию. В суде Заводского района Минска не смогли предоставить комментарий на данную тему.
Ранее Заводской суд приговорил к десяти суткам административного ареста члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Ольгу Ковалькову. Согласно протоколу, она участвовала в протестной акции перед входом Минского тракторного завода, призывала к забастовке, а также обсуждала с рабочими деятельность органов госуправления и политическую ситуацию в Белоруссии.
Аналогичный приговор вынесли лидеру стачечного комитета Минского тракторного завода Сергею Дылевскому. Их обоих задержали 24 августа.