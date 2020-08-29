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Протесты в Белоруссии ,  
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Тихановская допустила вовлечение России в разрешение кризиса в Белоруссии

Такое развитие событий будет возможно в том случае, если белорусам понадобится международное посредничество в переговорах, заявила лидер белорусской оппозиции, указав на тесные взаимоотношения с Россией
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Экс-кандидат в президент Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция будет рассматривать Россию в качестве посредника в том случае, если политический кризис в республике не удастся разрешить без международной помощи. Об этом она сказала в интервью Euronews.

Отвечая на вопрос, нужна ли Белоруссии помощь извне или белорусы способны самостоятельно справиться со сложившейся ситуацией, Тихановская сказала, что в республике произошел внутренний кризис, который не направлен против какого-либо государства, поэтому «мы берем на себя ответственность в разрешении этого кризиса путем переговоров внутри страны».

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«Но если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса. Россия — это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные взаимоотношения», — отметила Тихановская.

По ее мнению, выборы президента были сфальсифицированы и народ понимает, кто на самом деле должен руководить страной. «И они будут защищать свой выбор. Власть, которая есть сейчас, они ее уже не примут. Поэтому двоевластия как такого быть не может», — добавила она.

26 августа Тихановская в интервью польскому порталу Onet заявила, что белорусская оппозиция не рассматривает вариант закрытия границ с Россией. «Были голоса, что мы хотим закрыть границу с Россией, что является ерундой», — сказала она. Тихановская отметила, что ранее об отношении к России уже высказался координационный совет оппозиции.

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Отвечая на вопрос, как оппозиция собирается выстраивать отношения с Россией в случае смены власти в Белоруссии, Тихановская сказала, что решить это предстоит избранному президенту. Как отметила Тихановская, ее главная задача — организация справедливых выборов главы республики.

Выборы в Белоруссии проходили с 4 по 9 августа. Последний день определили как основной день голосования. По данным Центральной избирательной комиссии Белоруссии, победу одержал Лукашенко — 80,1% голосов избирателей, за его основную соперницу — Светлану Тихановскую — голоса отдали 10,1%. Явка на выборах составила 84,28%.

Сразу после закрытия избирательных участков люди вышли на улицы белорусских городов, протестуя против результатов голосования. Митинги переросли в столкновения с силовиками. Протесты продолжаются до сих пор. За эти дни были задержаны несколько тысяч человек. Как со стороны гражданских, так и со стороны правоохранителей есть пострадавшие. Несколько человек погибли. В отношении протестующих применялись спецсредства, в том числе дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

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Фотогалерея 
Фото: Евгений Малолетка / AP

Автор: Михаил Юшков
Теги: Светлана Тихановская, Белоруссия, Россия, урегулирование кризиса
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