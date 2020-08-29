Тихановская допустила вовлечение России в разрешение кризиса в Белоруссии

Такое развитие событий будет возможно в том случае, если белорусам понадобится международное посредничество в переговорах, заявила лидер белорусской оппозиции, указав на тесные взаимоотношения с Россией

Светлана Тихановская (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Экс-кандидат в президент Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция будет рассматривать Россию в качестве посредника в том случае, если политический кризис в республике не удастся разрешить без международной помощи. Об этом она сказала в интервью Euronews.

Отвечая на вопрос, нужна ли Белоруссии помощь извне или белорусы способны самостоятельно справиться со сложившейся ситуацией, Тихановская сказала, что в республике произошел внутренний кризис, который не направлен против какого-либо государства, поэтому «мы берем на себя ответственность в разрешении этого кризиса путем переговоров внутри страны».

«Но если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса. Россия — это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные взаимоотношения», — отметила Тихановская.

По ее мнению, выборы президента были сфальсифицированы и народ понимает, кто на самом деле должен руководить страной. «И они будут защищать свой выбор. Власть, которая есть сейчас, они ее уже не примут. Поэтому двоевластия как такого быть не может», — добавила она.