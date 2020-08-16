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Посол Белоруссии в Словакии первым из глав дипмиссий поддержал протесты

Игорь Лещеня (слева) и экс-президент Словакии Андрей Киска
Игорь Лещеня (слева) и экс-президент Словакии Андрей Киска (Фото: mfa.gov.by)

Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня выступил в поддержку граждан, которые вышли на мирные протесты после выборов президента. Его видеообращение опубликовало издание «Наша Нива», которое отмечает, что Лещеня стал первым из действующих глав белорусских дипмиссий, поддержавших протестующих.

«Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино, я с вами, рабочие «БелАЗа» и «Кузнечного завода тяжелых штамповок», — заявил Лещеня.

По словам дипломата, его шокировали истории о пытках и избиениях в Белоруссии. «Сотни моих соотечественников почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси 21 века», — сказал посол.Дипломат

Лещеня заявил также, что на сайте издания Tut.by «в одной из фотографий месива из синяков и кровоподтеков» опознал одноклассника своей дочери, «который точно никогда не был смутьяном».

Дипломат констатировал, что МИД часто приравнивают к силовым ведомствам, задача которых — не допустить вмешательства во внутренние дела страны. При этом Лещеня подчеркнул, что «составляющими сплоченного, сильного и не подверженного внешним влияниям государства являются уважение воли народа, его языка, истории и культуры». Посол выразил надежду, что будущее Белоруссии будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических партий.

Лещеня был назначен послом Белоруссии в Словакии в июле 2016 года. В разные годы он возглавлял посольства в Египте и Израиле. В 2002-2006 годах был помощником президента Белоруссии по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам. 

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Теги: Белоруссия, Словакия, посол
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