В Белоруссии задержали одного из лидеров стачкома «Беларуськалия»

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Сопредседатель стачечного комитета крупнейшего белорусского экспортера «Беларуськалия» задержан силовиками. Об этом сообщается в Telegram-канале стачкома.

«Сегодня был задержан Анатолий Бокун управлением государственной безопасности и доставлен в РОВД», — говорится в сообщении.

«Задержали 20 минут назад. Возле поликлиники [задержали] и доставили его в Солигорский РОВД, сейчас там», — подтвердили РБК в пресс-службе стачкома.

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